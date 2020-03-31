رئيس "صحة البرلمان": الأطباء يقومون بدور ملحمي للتصدي لفيرس كورونا

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أشاد النائب محمد العماري، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين حاليًا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، وزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية مؤكدًا أن الرئيس حريص كل الحرص على دعم الأطباء، ويعلم جيدًا دورهم الكبير في مواجهة خطر كورونا.



وقال "العماري" في تصريح إلى الفجر: " إن الأطباء والممرضين والعاملين في المستشفيات يقومون بدور ملحمي ويقفون في الصف الأول لمحاربة فيرس كورونا"، مؤكدًا انهم حصن منيع في أزمة كورونا، يخاطرون بأنفسهم من أجل بقاء الشعب المصري والحفاظ عليه من التعرض لأي خطر.



وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بدور مصر الاستباقي في مواجهة الفيروس واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيرس، وتعد أولى الدول التي استعدت للفيرس، على عكس دول أخرى مثل ايطاليا وغيرها والتي راح ضحاياها العديد من الأرواح بسبب عدم إتخاذ الحظر واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا الفيرس.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.



وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



تعافي 150 حالة





ونوه بارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



وأوضح أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.



وفاة سيدة 44 عامًا





بينما أردف المتحدث أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، وأنها توفت فور وصولها المستشفى.



حالا مستشفى العزل تخضع للرعاية



وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



المتحدث ذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.



وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.



في حين لفت إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.





