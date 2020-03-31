تصريح صادم من الصحة العالمية عن سرعة انتشار كورونا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 07:29 م
كورونا
كورونا
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري وبيئات بمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا انتشر بشكل متسارع في إيران، ووصلت عدد الحالات لـ35 ألف حالة حتى الآن، وفي السعودية هناك 1300 حالة مصابة.

وتابع "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن الفيروس يزداد انتشارًا خلال الفترة الأخيرة، ولكن الكثير من الدول قامت بالكثير من الإجراءات الخاصة بمكافحة هذا الفيروس، ومن المفترض أن يظهر أثر هذه الإجراءات خلال الفترة المقبلة

ولفت إلى أن العالم الآن أصبح قرية صغيرة مع سهولة حركة الطيران، ولهذا وجود أي بؤرة في أي مكان بالعالم تهدد العالم أجمع، مشيرًا إلى أن الحالات بدأت تقل في الصين، ولكن الإجراءات الخاصة بمكافحة هذا الفيروس، ما زالت مشددة في بكين.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة - بينهم أجنبيين و16 مصريًا - من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى الأمس، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

تسجيل 47 حالة جديدة

وأشار إلى تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.

زيادة الاستعدادات بالمحافظات

ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصابين كورونا كورونا بوابة الفجر بفيروس انتشار كورونا الفجر الصحة العالميه

أخبار تهمك

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

منذ حوالي 11 ساعة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كشف آثري جديد أثناء تطهير وتعقيم منطقة أبو الهول

منذ حوالي 8 ساعات

خيانة منتظرة.. لاعب الزمالك السابق معروض على الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أزارو في مقدمتهم.. فايلر يطرد 6 لاعبين خارج الأهلي الصيف المقبل

منذ ساعتين و 9 دقيقة

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

منذ ساعة و 24 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يكشف موقفه من انضمام نجم الفريق إلى الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رسالة جديدة من السيسي بشأن إجراءات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

3 صفقات مدوية مطلوبة في الأهلي

منذ نصف ساعة

مؤمن زكريا يكسر صمته ويفاجئ الأهلي بطلب مثير

منذ ساعة و نصف

"الصحة" 54 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء

منذ 11 دقائق

عقوبة تصل لـ10 سنوات حبس .. بلاغ للنائب العام ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ ساعة و 9 دقيقة

بشرى سارة من "السويدي" للمصريين بشأن تصنيع الكمامات (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

بشرى سارة قبل صرف السلع التموينية غدًا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بداية النهاية.. علاج فيروس كورونا خلال أسابيع

"الأطباء" تتبرع بـ5 أجهزة تنفس صناعي لوزارة الصحة

عاجل.. رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم

الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع وفيات كورونا في العالم كثيرا

ارتفاع حالات الشفاء.. "الصحة" تزف خبرا سارا بشأن كورونا.. وتُعلن عدد الإصابات الجديدة

عاجل.. الصحة: تسجيل 41 حالة إيجابية بفيروس كورونا..و6 وفيات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:03 م

"الصحة" 54 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

06:50 م

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

07:05 م

3 صفقات مدوية مطلوبة في الأهلي

07:42 م

مفاجأة.. الأهلي يكشف موقفه من انضمام نجم الفريق إلى الزمالك

07:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم