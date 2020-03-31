وزيرة التضامن تتابع استعدادات صرف المعاشات (صور)

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
تابعت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الاستعداد الخاصة بصرف المعاشات صباح الغد الأول من أبريل، وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتنسيق مع هيئة البريد المصرى ووزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة بتجهيز ساحات المدارس ومراكز الشباب لاستقبال أصحاب المعاشات.

وتأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي من وضع علامات إرشادية في مكاتب ومنافذ الصرف بالهيئة لمساعدة أصحاب المعاشات علي الالتزام بمسافات وإرشادات التباعد الاجتماعي أثناء عمليات الصرف التزاما بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية.

هذا وتتلقي وزيرة التضامن الاجتماعي تقارير علي مدار الساعة من مناطق الهيئة القومية للتأمينات علي مستوى الجمهورية للتأكد من الاستعداد بشكل كامل ليبدأ الصرف غدا.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، اعتمدت خطة صرف معاشات أبريل والتي نصت علي آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر ابريل علي أن يتم تحويل كافة المعاشات المحولة علي حسابات في البنوك من غدا الأول من أبريل.

وتضمنت أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "الأربعاء والخميس والسبت الموافق" ( 1،2،4) من شهر ابريل، أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام " الأحد والاثنين والثلاثاء" الموافق ( 5،6،7 ) من شهر ابريل.

أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريبًا فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل، مشيرة إلى أنه من يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلي السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضًا.

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة - بينهم أجنبيين و16 مصريًا - من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى الأمس، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.


وزيرة التضامن تتابع استعدادات صرف المعاشات (صور)
وزيرة التضامن تتابع استعدادات صرف المعاشات (صور)
وزيرة التضامن تتابع استعدادات صرف المعاشات (صور)
وزيرة التضامن تتابع استعدادات صرف المعاشات (صور)
وزيرة التضامن تتابع استعدادات صرف المعاشات (صور)
وزيرة التضامن تتابع استعدادات صرف المعاشات (صور)
وزيرة التضامن تتابع استعدادات صرف المعاشات (صور)
وزيرة التضامن تتابع استعدادات صرف المعاشات (صور)
وزيرة التضامن تتابع استعدادات صرف المعاشات (صور)
وزيرة التضامن تتابع استعدادات صرف المعاشات (صور)

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