المتحدث باسم صندوق تحيا مصر: هناك إقبال من المواطنين على التبرع لمواجهة كورونا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن هناك إقبال من المواطنين على التبرع لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن المصريين ساندوا الصندوق في مبادرة القضاء على فيروس سي، ومواجهة أزمة السيول، معلقا: "فى كل الأزمات نعتبر الصندوق درع وسند البلد وقت الاحتياج".

وقال "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إنه تم توفير 100 مليون جنيه لإعمار المنازل بالقرى المتضررة بالسيول، موجها الشكر للأطقم الطبية على الجهد المبذول لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أنه تم توفير 1000 مضخة حقن سوائل بالإضافة إلى 200 جهاز تنفس صناعي فضلًا عن 124 جهاز جاري تدريبهم"، معقبا: "نراهن على وعى المصريين هناك أفراد كثيرين يتواصلون مع الصندوق ورجال أعمال أيضا".

وأشار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر إلى أن هناك تفاعل للمواطنين منذ بداية ظهور أزمة فيروس "كورونا"، موضحا أن أن هناك من تبرع بسيارة والده، وأخر رسم البوستات".

ونوه إلى أن المصريين بالخارج يتواصلون مع الصندوق للتبرع معقبا: " يسطرون ملحمة كبيرة جدا فى الوقوف مع أهلنا في الداخل، ونحن لن نعبر هذه الأزمة إلا بالتكاتف وشعارنا أيدينا في إيدين بعض".

كما أشار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر إلى أن الصندوق يعكف حاليا على بناء منازل المتضررين من السيول فى الجيزة وبنى سويف بالتعاون مع وزارة التضامن.

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