خاص.. محمد التاجي: "إيناس عزالدين خدت الأبراص معاها المستشفى عشان الجزيرة تشمت فينا"

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:03 م
محمد التاجي
محمد التاجي
ولاء عبد الناصر نادين نجدي
أعرب الفنان محمد التاجي عن استيائه الشديد، على واقعة إصابة إيناس عز الدين بفيروس "كورونا"، التي انتشرت خلال ساعات قليلة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وعبر محمد التاجي عن استيائه من إيناس عز الدين في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، قائلا:"أنا مشوفتش إيناس عز الدين دي ولا اعرفها، البت دي واخدة فلوس ومستاجرة من الجزيرة، هي عاملة كده عشان الجزيرة تنشر، والله هو ده اللي عندنا إذا كان مش عجبها تمشي من البلد، محدش باقي علي الاشكال دي، فين أبوكي وأمك يابت، واحدة عايشة لوحدها مش شخصية سوية ملعونة".


واستكمل حديثه قائلاً"هي عملت كده مخصوص عشان الجزيرة تنشر فيديوهات، وممكن تكون المستشفي نضيفة وهي واخدة الابرص معاها عشان تعمل كده، إيطاليا وأمريكا مش عارفين يعالجوا ناس وهم أساس النضافة، على الأقل احنا بنعالج، انا عمري ماسمعت عنها مطربة إيه ممكن بتغني على الترب، بنت مأجورة.


يذكر أن إيناس عز الدين ظهرت في فيديو مباشر عبر حسابها الشخصي "فيس بوك "في الساعات الأولى من صباح الاثنين 30 مارس لتؤكد أنها مصابة بفيروس كورونا بسبب عودتها من المغرب مؤخرًا.

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