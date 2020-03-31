مبابي يقاضي شركة إسرائيلية

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
رفع المهاجم الفرنسي الدولي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان دعوى قضائية إزاء استخدام اسمه بواسطة شبكة إجرامية متخصصة في الاحتيال كانت تخدع ضحاياها لإقناعهم بشراء عملات مشفرة، ما يتم التحقيق فيها حالياً من قبل الشرطة الفرنسية.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن مبابي رفع الدعوى في ضوء استخدام اسمه وصورته دون إذنه في حملات إعلانية مختلفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتشجيع الضحايا على شراء العملات الافتراضية مثل بيتكوين.

وفي هذه الحملات المضللة، يوصى مبابي (21 عاماً) باللجوء إلى هذا النوع من الاستثمار "الإعجازي" الذي "يسمح لأي شخص أن يصبح مليونيراً في غضون 3 أو 4 أشهر فقط".

واختلقت الشبكة مقابلات للمهاجم في وسائل إعلام مختلفة، أكد فيها أنه يجب اغتنام هذه الفرصة قبل أن تقضي عليها البنوك التقليدية بشكل دائم.

وفي ربيع عام 2019، تم اختراق حساب مبابي على تويتر بالفعل للتوصية باستثمار مماثل في هذه العملات، كما أفادت الصحيفة.

وفقاً للمحققين الفرنسيين، يستخدم هذا النوع من الاحتيال الصورة الجيدة للمشاهير لإقناع مستثمرين بوضع أموالهم في هذا النوع من العملات الافتراضية.

ومن خلال مراكز اتصال موجودة في إسرائيل، يتصلون بالعملاء لإقناعهم بالاستثمار، وعندما يفعلون، يختفون بدون أثر.

وفقاً لهيئة الأسواق المالية، تم تلقي 1100 شكوى على صلة بهذا النوع من الجرائم في عام 2018 ووصل حجم الأموال المنهوبة عبر هذه الجرائم 55.5 مليون يورو، بينما في 2019 بلغ حوالي 30 مليوناً.

ويؤكد المحققون أن العملات المشفرة سقطت إلى حد ما من حيث الاستخدام، وأن المحتالين يقترحون الآن على ضحاياهم استثمارات في منتجات أخرى مثل النبيذ أو حتى الأبقار الحلوب.

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