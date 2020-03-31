عاجل - محمود الخطيب يوجه كلمة هامة للجماهير

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 07:40 م
الخطيب
الخطيب
محمد الصو
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على توجيه كلمة للجماهير المصرية بشكل عام والنادي الأهلي بشكل خاص، في ظل الظروف التي يمر بها العالم.

وطالب بيبو خلال كلمته عبر قناة النادي الأهلي، الجماهير بالعودة إلى الله واتباع أيات القرآن الكريم، واستغلال تلك الفترة في مراجعة النفس.

وأضاف: "أتمنى أن يتم إعادة الترابط الأسري مرة أخرى بين الأقارب والأهل، وهي فرصة جيدة لما أهدرته التكنولوجيا ووسائل التواصل مؤخرًا".

وتابع عن اجتماع مجلس الإدارة اليوم عن طريق الكونفراس كول: "يُعتبر يوم تاريخي في النادي الأهلي، أول مرة يتم اجتماع اونلاين بين أعضاء مجلس الادارة، وقررنا ذلك حفاظًا علي تعليمات الدولة".

واختتم: "يجب علي جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات نظرًا للفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، حتى يتم عبور تلك الأزمة بشكل سليم".

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بناءً على توصيات من وزارات الصحة العالمية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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