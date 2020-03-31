منة فضالي توجه رسالة شكر لجمهورها عبر "إنستجرام"

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نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام''.



وظهرت "فضالي'' في هذه الصور أثناء تصويرها لمسلسل "بنت القبايل".



وكتبت "فضالي" على هذه الصور قائلة: "زهرة من بنت القبائل دور مختلف عن هنية في سلسال الدم، وعن ذهب في أفراح إبليس".



وتابعت "فضالي" قائلة: "بحاول أعمل اللي أقدر عليه علشان أقدم حاجة كويسة تعجبكم".



ووجهت "فضالي" رسالة شكر لجمهورها قائلة: "شكرا لكل الناس اللي أشادت بدوري، يارب دايما أكون عند حسن ظنكم".



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: انتي قمر أصلا وكل أدوارك قمرين بحبك جدا.