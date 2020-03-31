رئيس غرفة المنشأت السياحية يزف بشرى سارة للعاملين في قطاع السياحة

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية باتحاد الغرف أن الجميع بما في ذلك الدولة مهتمة بالعنصر البشرى في قطاع السياحة، موضحا أن صندوق الطوارئ سيعوض كافة موظفي القطاع السياحي المؤمن عليهم، وعدد هم حوالي 30 ألف أسرة.

وأضاف المصري فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية "صدى البلد" أنه طالب من المنشآت السياحية سواء قرى أو مطاعم لتقديم كشف بعدد العاملين المؤمن عليهم لتسليمها إلى وزارة القوى العاملة أما العمالة الموسمية سيتم النظر إليهم أيضًا.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت السياحية باتحاد الغرف أنه سيتم إعداد كشف بأسماء العاملين غير المؤمن عليهم – العمالة الموسمية- لتسليمه إلى وزارة القوى العاملة للاستفادة من مبادرة الـ 500 جنيها.

وأكد أن المستثمرين في القطاع السياحي ملتزمون بسداد مرتبات شهر مارس ووزير السياحة وعد بالتدخل فى حالة استمرار الوضع لمساعدة القطاع فى صرف مرتبات أبريل.

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