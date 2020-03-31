الرئيس التونسي: إجراءات مجابهة فيروس كورونا لم تعد كافية مع تفاقم الأزمة

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 07:35 م
الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد
الفجر
أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التي اتخذت لمجابهة فيروس كورونا في البلاد لم تعد كافية مع تفاقم الأزمة.

وقال بيان رئاسي إن الرئيس التونسي أمر اليوم الثلاثاء بالإفراج عن 1420 سجينا.

يأتي ذلك في إطار عفو أصدره الرئيس التونسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا في السجون.

وكانت تونس قد أعلنت إجراءات العزل العام لإبطاء معدلات الإصابة بـ"كوفيد-19"، والتي بلغت 574 حالة إضافة إلى عشر حالات وفاة.

وأغلقت تونس حدودها البرية والبحرية والجوية، كما عملت على تعطيل الدراسة لمواجهة تفشي الفيروس.

وكان سعيّد أعلن فرض حجر صحي على كامل أرجاء تونس، الجمعة، كما طالب المواطنين بالتزام منازلهم وعدم مغادرتها إلا في حالات الضرورة القصوى.

وبدا أن هذا القرار وغيره من الإجراءات غير كافية أمام تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، الأمر الذي فتح الباب أمام دعوات لمزيد من الإجراءات المشددة.

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