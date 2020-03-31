3 صفقات مدوية مطلوبة في الأهلي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 07:42 م
الأهلي
الأهلي
الفجر الرياضي

كلف السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، لجنة التخطيط بالأهلي بتوفير احتياجات الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

  

وطلب فايلر التعاقد مع قلب دفاع قوي في فترة الإنتقالات الصيفية، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن الفريق الأحمر يفاوض أسامة جلال مدافع فريق إنبي ولاعب منتخب مصر الأولمبي.

 

وأيضا استقر النادي الأهلي على رحيل حسام عاشور قائد الفريق في الفترة المقبلة، وأيضاً في ظل إصابة حمدي فتحي وكريم نيدفيد فيحتاج الأهلي ضم لاعب خط وسط، ويعد دونجا لاعب بيراميدز أبرز المرشحين في الفترة الأخيرة.

 

ويتابع الجهاز الفني بالفريق الاحمر بعض اللاعبين للتعاقد مع مهاجم اجنبي قوي، وذلك بعد الاستقرار على رحيل وليد ازارو بشكل نهائي عن النادي في الصيف وعدم اقتناع رينيه فايلر باللاعب.

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