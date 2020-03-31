غدًا.. أول يوم للعمل بالأسعار الجديدة للبنزين في الإمارات

تباع أسعار البنزين بأنواعة والديزل طبقًا للأسعار الجديدة لشهر أبريل في الإمارات بداية من غد الأربعاء،وذلك بعد أن تم تخفيضها ليسجل سعر لتر بنزين من نوع "سوبر 98" انخفاضا من 2.16 درهم خلال مارس الجاري إلى 1.91 درهم بدءا من أبريل المقبل بتراجع يبلغ 25 فلسا، وتراجع سعر لتر البنزين "خصوصي 95" من 2.04 درهم إلى 1.80 درهم، بانخفاض قيمته 24 فلسا.





وسبق أن أقرت لجنة متابعة أسعار البنزين بأنواعه والديزل في الإمارات أمس الثلاثاء، أسعار شهر أبريل شاملا ضريبة القيمة المضافة (5%) ويبدأ تطبيق الأسعار اعتبارا من 1 أبريل 2020.





وسجل سعر لتر بنزين من نوع "سوبر 98" انخفاضا من 2.16 درهم خلال مارس الجاري إلى 1.91 درهم بدءا من ابريل المقبل بتراجع يبلغ 25 فلسا، فيما تراجع سعر لتر البنزين "خصوصي 95" من 2.04 درهم إلى 1.80 درهم، بانخفاض قيمته 24 فلسا.





وانخفض سعر لتر الديزل من 2.25 درهم خلال الشهر الجاري إلى 2.06 درهم اعتبارا من بداية ابريل المقبل، بتراجع قيمته 19 فلسا.





ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.









وبدأت الإمارات تحرير أسعار الوقود في الدولة مطلع أغسطس 2015، باعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل.







