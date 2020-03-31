أرامكو: انخفاض سعر الغاز بنحو 46.5 بالمئة

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 07:43 م
أرامكو
أرامكو
قالت أرامكو شكرة النفط السعودية، اليوم الثلاثاء، الموافق الـ31 من مارس الجاري، إن أسعار بيع البروبان، ستشهد انخفاضًا غير مسبوق، في شهر أبريل المقبل.

تخفيضات أرامكو

وأوضحت أرامكو أن نسبة التخفيض ستبلغ 46.5 %، والتي تُمثل هبوطًا لسعر الطن من 430 دولارًا إلى 230 وهو أمر غير مسبوق.

سعر بوتان أرامكو

ويصبح سعر البوتان في أبريل 2020 عند مستوى 240 دولارا للطن، بعدما كان في مارس 2020 عند 480 دولارا للطن، بعد قرارات أرامكو السعودية.

أسعار أرامكو

وتشير الأسعار المتداولة إلى معيار تسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال المتجهة من منطقة الشرق الأوسط إلى آسيا، حسبما كشفت أرامكو.

خطط أرامكو

وكشفت وزارة الطاقة السعودية، عن خططها الهادفة إلى زيادة صادرات المملكة من الخام في مايو المقبل بواقع 600 ألف برميل يوميا إلى 10.6 مليون برميل في اليو، ما يُشكل زيادة في إنتاج أرامكو اليومي.

إنتاج أرامكو

وفشل "أوبك+" في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج، حيث قررت الرياض زيادة إنتاج البلاد من الخام ابتداء من أبريل 2020، وزيادة إنتاج أرامكو وعرضت على العملاء حسما على الأسعار ما ساهم في هبوط أسعار النفط.

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