"مجلس الوزراء" يحسم الجدل.. هل يُفرض حظر التجوال الكلي الأسبوع المقبل؟

نفى هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صحة الأنباء المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن فرض حظر تجوال كلي على البلاد، الأسبوع المقبل.

وقال يونس، عبر صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، إن الرسالة المتداولة كذب وإشاعة مغرضة، ولا يوجد حظر كامل من يوم الجمعة المقبل لمدة أسبوع أو السماح للمواطنين للنزول من ٩ صباحا إلى ٣ عصرًا".

ونفي مجلس الوزراء، في وقت سابق، صحة ما يتردد من شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول تمديد ساعات حظر التجوال، وإغلاق البنوك، بشكل كامل في جميع أنحاء الجمهورية.





وأكد المجلس، عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لم يتم اتخاذ أية قرارات بشأن تمديد ساعات حظر التجوال، أو إغلاق البنوك في مصر.









وأوضح المجلس أن كافة البنوك تعمل بشكل طبيعي، وفقًا للمواعيد اليومية المعلنة، منذ قرار حظر التجوال دون أي تغيير.





ونوه المجلس بأنه في حالة اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.





وأهاب مجلس الوزراء بالمواطنين، عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، التي تهدف لإثارة القلق لدى المواطنين وهز الثقة في الاقتصاد المصري.





وفي سياق متصل، بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة طمأنة للشعب المصري، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





وقال السيسي، في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: على ضوء متابعتي على مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة إنتشار ڤيروس "الكورونا"، أجد أن ما تحقق حتي الآن جيد ويدعو للاطمئنان".









واستطرد: "هذا وإن دل فهو يدل علي جدية وتكاتف كافة أجهزة الدولة والمواطنين، لذلك أهيب بالجميع الاستمرار بجدية وحزم في تنفيذ هذه الإجراءات حتى نعبر هذه الأزمة ونحفظ وطننا وشعبنا العظيم".











