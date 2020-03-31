مجلس نقابة محامي طنطا يعلن خطته لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 07:52 م
ارشيفية
ارشيفية
أسماء قورة - آيات عامر
أصدرت نقابة محامي طنطا، اليوم، بيانا حول الظروف الراهنة التي يمر بها الأعضاء جراء تداعيات وباء كورونا العالمي، وتعليق العمل بالمحاكم.

وأشارت النقابة في البيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن مجلسها قد اجتمع وقرر الآتي:

أولا: دعوة الجميع للتكاتف وتنحية أي خلافات جانبا في تلك الفترة وأن نكون جميعا على قلب رجل واحد.

ثانيا: توفير شنطة سلع غذائية مدعمة من النقابة ويتحمل المحامي من ثمنها مبلغ مائة جنيه.

ثالثا: مخاطبة السيد النقيب العام لمحامي مصر والتواصل مع سيادته نحو صرف المخصصات المالية لنقابة طنطا لعام 2020.

رابعا: مخاطبة السيد النقيب العام للمحامين، نحو تخصيص مبلغ مالي لمساعدة السادة المحامين تطبيقا لنص المادة 213 من قانون المحاماة، وكذلك مخاطبة سيادته نحو تخصيص مبلغ مالي لدعم أرامل وأيتام المحامين.

كما قرر مجلس الفرعية، تحويل الدعم النقدي المخصص لمصيف 2020 إلى دعم بعض السلع الغذائية، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك تقرر فتح باب الحجز لشنطة المواد الغذائية ابتداء من الخميس المقبل الموافق ٢ أبريل ولمدة ٤ أيام.

ويبلغ سعر الشنطة ٢٢٥ جنيها، يتحمل المحامي ١٠٠ جنيه وتتولى النقابة دعم مبلغ ١٢٥ جنيها، ويشترط لحجز الشنطة كارنيه المحاماة ٢٠١٩ ٢٠٢٠، ولكل محامي شنطة واحدة فقط، والحجز لدى عضو كل جزئية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.


خروج 18 مصابا من مستشفى العزل


وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


تعافي 15 حالة


ونوه بارتفاع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.


وأوضح أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


وفاة مصرية 44 عاما من القاهرة


ولفت إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.

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