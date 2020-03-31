عزل قرية في الغربية بسبب كورونا (التفاصيل)

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء تفاصيل عزل قرى ومراكز ببعض المحافظات للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد-19".





وقال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج "مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء إن الدولة لا تتوسع في إجراء إلا بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".





وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه طالب بعدم خروج أو دخول أى مواطن إلى قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية إلا بعض فحص كامل للأهالي، لافتا إلى أن هناك قرى أخرى مصابة بالفيروس.





وتابع: "هذه القرى أعدادها ليس بكثير إذا تم مقارنته مع الصين التي عزلت مدن عدد سكانها 50 مليون شخص"؛ وهو ما مكن الصين من السيطرة على الوباء".





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.





وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة - بينهم أجنبيين و16 مصريًا - من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى الأمس، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





تسجيل 47 حالة جديدة





وأشار إلى تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.





زيادة الاستعدادات بالمحافظات





ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



