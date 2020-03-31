أول تصريح رسمي حول إجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 07:55 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
قال المستشار نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية مستقلة عن مجلس الوزراء، وبعد إجتماعها ترسل لنا الأسعار الجديدة والتى تعتمد على 3 معايير رئيسية وهى أسعار النفط وسعر الدولار وتكاليف النقل.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء،  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، إنه يجب التوقيع على إقرار الموافقة على الحجر الصحي للعائدين من الخارج ، ويتم عزلهم في فنادق قريبة من المطار الذين سيهبطون فيه، موضحًا أنه سيتم العزل على نفقة العائد من الخارج وهذا فيما يخص الإقامة والمصاريف الشخصية.

وأضاف أن الخدمات الطبية والمتابعة المستمرة ستقدمها لهم الدولة مجانا، موضحا أنه تم مخاطبة العائدين من الكويت للالتزام بمنازلهم من أجل العزل الذاتي وتم إقناعهم بأن هذا من أجل سلامتهم وسلامة أهلهم وذويهم، متابعا أن الفرق الطبية تقوم بالتواصل معهم للاطمئنان عليهمم.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ونوه بارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وأردف أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، وأنها توفت فور وصولها المستشفى.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.

ولفت إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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