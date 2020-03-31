عاجل.. شركة إنتاج تفسخ تعاقدها مع إيناس عز الدين بسبب "كورونا"



وكتب المسؤول عن الشركة عبر تويتر،:" نظرا لما بدر من المطربة إيناس عزالدين من تصرفات وإساءة لقيادة جمهورية مصر العربية والقائمين بالعمل في وزارة الصحة المصرية قررنا نحن "مؤشر لقطة" للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع فسخ عقد الاتفاق المبرم بيننا بشكل نهائي، مع تمنياتنا لحكومة وشعب مصر الكريم دوام الصحة والعافية.



جدير بالذكر أن إيناس عز الدين، أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا منذ يومين موضحة أنها كانت على متن الطائرة القادمة من المغرب والتي تواجد بها شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، وأوضحت إيناس عز الدين أنها عزلت نفسها لمدة 14 يوما، بعد شعورها بأعراض المرض.



وعلى الفور استجابت وزارة الصحة المصرية لنداء إيناس عز الدين، وتم ارسال سيارة إسعاف لها ونقلها إلى مستشفى حميات إمبابة، لتلقي العلاج اللازم.





أثبتت نتائج تحليل البي سي أر، عدم إصابة الفنانة إيناس عز الدين، بفيروس كورونا، مما جعل شركة الإنتاج المتعاقدة معها إيناس، أن تعلن فسخ عقدها معها باعتبارها أساءت لمصر على حد قول الشركة.