ليفربول إيكو: 4 لاعبين قادرين على تعويض رحيل صلاح المُنتظر

يسعي نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، إلى تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في ظل الأنباء المنتشرة عن قرب رحيل الدولي المصري محمد صلاح خلال ميركاتو الصيف القادم.





وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، أن أكثر لاعب قد يجد ليفربول صعوبة في تعويض رحيله، هو هداف الفريق محمد صلاح.





وأضافت أن مع بلوغ صلاح الـ28 من العمر، صيف هذه السنة، والأخبار المتكررة عن اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بخدماته، فإن ليفربول سيتحتم عليه التحضير لمرحلة ما بعد الدولي المصري، إذ يوجد أكثر من لاعب على رادار النادي الإنجليزي.





مهمة عسيرة





وذكرت الصحيفة أن نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، من بين القلائل القادرين حاليا على تعويض صلاح.





لكن مهمة ليفربول في الظفر بخدمات مبابي لن تكون سهلة، لا سيما أن موهبة المهاجم الفرنسي تسيل لعاب كبار أوروبا، مثل برشلونة، وريال مدريد، يوفنتوس.





ويعد نجم بوروسيا دورتموند، جادون سانشو، من الخيارات المطروحة أيضا على طاولة ليفربول.





ويُتوقع أن تكلف صفقة سانشو خزينة الريدز، حوالي 100 مليون يورو.





سانشو





وأوضحت "ليفربول إيكو" أن كلوب معجب أيضا بمهارات لاعب برشلونة، عثمان ديمبلي، ويرحب بضمه.





ويعاني الدولي الفرنسي من لعنة الإصابة مع البلوجرانا، منذ انتقاله إليه من بوروسيا دورتموند.





وتبلغ القيمة المالية لعثمان ديمبلي حاليا، حوالي 70 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".





كما يعتبر نجم وولفرهامبتون، آداما تراوري، أحد أبرز اكتشافات البريميرليج مؤخرا، فقد جذب الجناح القوي والسريع الأنظار بقوة، بفضل قدرته على اختراق دفاعات الفرق المنافسة.





ومدح كلوب تراوري من قبل، مؤكدا أنه ليس جناحا تقليديا، بل يحتفظ جيدا بالكرة ويصنع الأهداف.





يذكر أن مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، من المعجبين أيضا بمهارات تراوري، إذ يرغب في ضمه، حسبما أورد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.



