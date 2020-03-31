الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بـ كورونا إلى 20

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
الفجر
سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 20.
 
ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية وفاة امرأة بفيروس كورونا ما يرفع عدد حالات الوفاة بالفيروس إلى 18، وهذه هي حالة الوفاة الثالثة في أقل من 24 ساعة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الوفاة الثالثة كانت لإسرائيلية (93 عاما)، توفيت في مركز "كابلان" الطبي في مدينة بيتح تكفا في وسط إسرائيل.

وسبق أن أعلنت الوزارة وفاة إسرائيليتين في الخمسينيات من عمرها وأخرى عمرها 49 عاما فجر الثلاثاء إثر إصابتهما بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية تراجعت عن بيان لها أصدرته الإثنين أعلنت فيه وفاة رجل، 58 عاما، بفيروس كورونا بعد أن كشفت الفحوصات إنه لم يكن مصابا بالفيروس.

ولدى إسرائيل 4831 إصابة بكورونا منهم 83 في حالة حرجة، كما تعافى 163 مصابا من الفيروس.

ويذكر أن أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن نتيجة فحوصاته بشأن إصابته بفيروس كورونا، سلبية.

وأصدر المكتب بيانا، مساء الإثنين، جاء فيه أن "نتائج الفحوصات التي أجراها بنيامين نتنياهو، وعائلته، والطاقم المقرب منه تشير إلى أنهم لم يصابوا بفيروس كورونا".

وأضاف: "ومع ذلك سيبقى رئيس الوزراء في الحجر الصحي، حتى وصول تعليمات جديدة من وزارة الصحة".

وكانت وسائل إعلام تحدثت، في وقت سابق اليوم، عن دخول نتنياهو ومستشاريه الحجر الصحي، للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، ظهر الإثنين "رغم عدم انتهاء التحقيق الوبائي بشأن إمكانية إصابته بفيروس كورونا، قرر رئيس الوزراء أنه ومستشاريه سيدخلون الحجر الصحي حتى انتهاء التحقيق".

وأضاف: "وفقا لنتائج الفحوصات، فإن وزارة الصحة ستحدد مع طبيبه الشخصي موعدا لإنهاء الحجر الصحي".  

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عدد وفيات كورونا بفيروس الوفيات الإصابة بكورونا ارتفاع إسرائيل 20

أخبار تهمك

عاجل.. كشف آثري جديد أثناء تطهير وتعقيم منطقة أبو الهول

منذ حوالي 9 ساعات

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة قبل صرف السلع التموينية غدًا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يكشف موقفه من انضمام نجم الفريق إلى الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة" 54 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء

منذ ربع ساعة

خيانة منتظرة.. لاعب الزمالك السابق معروض على الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة من "السويدي" للمصريين بشأن تصنيع الكمامات (فيديو)

منذ أقل من ساعة

مؤمن زكريا يكسر صمته ويفاجئ الأهلي بطلب مثير

منذ أقل من ساعتين

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رسالة جديدة من السيسي بشأن إجراءات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

أزارو في مقدمتهم.. فايلر يطرد 6 لاعبين خارج الأهلي الصيف المقبل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عقوبة تصل لـ10 سنوات حبس .. بلاغ للنائب العام ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 4 ساعات

3 صفقات مدوية مطلوبة في الأهلي

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

نتنياهو: قد نرى آلاف المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل

تسجيل 425 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 3865 وإجمالي الوفيات 12

الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيرس كورونا

تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

الاشتباه بإصابة نتنياهو بكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:03 م

"الصحة" 54 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

06:50 م

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

07:05 م

3 صفقات مدوية مطلوبة في الأهلي

07:42 م

مفاجأة.. الأهلي يكشف موقفه من انضمام نجم الفريق إلى الزمالك

07:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم