الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بـ كورونا إلى 20

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية وفاة امرأة بفيروس كورونا ما يرفع عدد حالات الوفاة بالفيروس إلى 18،

وهذه هي حالة الوفاة الثالثة في أقل من 24 ساعة.





وأشارت وزارة الصحة إلى أن الوفاة الثالثة كانت لإسرائيلية (93 عاما)، توفيت في مركز "كابلان" الطبي في مدينة بيتح تكفا في وسط إسرائيل.





وسبق أن أعلنت الوزارة وفاة إسرائيليتين في الخمسينيات من عمرها وأخرى عمرها 49 عاما فجر الثلاثاء إثر إصابتهما بالفيروس.





وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية تراجعت عن بيان لها أصدرته الإثنين أعلنت فيه وفاة رجل، 58 عاما، بفيروس كورونا بعد أن كشفت الفحوصات إنه لم يكن مصابا بالفيروس.





ولدى إسرائيل 4831 إصابة بكورونا منهم 83 في حالة حرجة، كما تعافى 163 مصابا من الفيروس.





ويذكر أن أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن نتيجة فحوصاته بشأن إصابته بفيروس كورونا، سلبية.

وأصدر المكتب بيانا، مساء الإثنين، جاء فيه أن "نتائج الفحوصات التي أجراها بنيامين نتنياهو، وعائلته، والطاقم المقرب منه تشير إلى أنهم لم يصابوا بفيروس كورونا".

وأضاف: "ومع ذلك سيبقى رئيس الوزراء في الحجر الصحي، حتى وصول تعليمات جديدة من وزارة الصحة".

وكانت وسائل إعلام تحدثت، في وقت سابق اليوم، عن دخول نتنياهو ومستشاريه الحجر الصحي، للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، ظهر الإثنين "رغم عدم انتهاء التحقيق الوبائي بشأن إمكانية إصابته بفيروس كورونا، قرر رئيس الوزراء أنه ومستشاريه سيدخلون الحجر الصحي حتى انتهاء التحقيق".

وأضاف: "وفقا لنتائج الفحوصات، فإن وزارة الصحة ستحدد مع طبيبه الشخصي موعدا لإنهاء الحجر الصحي".



