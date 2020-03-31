رسميا.. الحكومة تكشف حقيقة تخفيض أسعار البنزين (فيديو)



وينتظر الشارع المصرى خفض جديد فى أسعار البنزين محليا عقب الانخفاضات الحادة الأخيرة التى هوت بأسعار البترول العالمية ومشتقاته، بسبب تراجع الطلب العالمى فى ظل أزمة فيروس كورونا التى ضربت دول العالم منذ مطلع العام الجارى.



وتراجعت أسعار الخام العالمية من مستوى تجاوز 65 دولار للبرميل نهاية العام الماضى الى ما دون 30 دولار حاليا، وفى العديد من الأحيان يهبط الخام العالمى تحت مستوى 25 دولار.



ومن هذا المنطلق طالب عدد من خبراء البترول والاقتصاد الحكومة بتطبيق خفض جديد فى أسعار البنزين يوازى التراجع الكبير فى أسعار الاستيراد.







كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة تخفيض أسعار البنزين خلال الأيام المقبلة، موضحا أن هناك لجنة مستقلة عن مجلس الوزراء معنية بهذا الأمر، والحكومة يتم أخطارها بالقرارات التي اتخذتها اللجنة.وقال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء إن سعر الدولار وسعر النفط عالميا يتحكمان في زيادة أو انخفاض أسعار البنزين علاوة على تكاليف الخاصة بالبنزين.واقتربت لجنة تسعير الوقود من إعلان الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، وتوضيح نتائج المراجعة الثالثة لأسعار الوقود، فى ظل تطبيق آلية التسعير التلقائي التى بدأتها الحكومة العام الماضى، لربط السعر المحلى بمثيله العالمى، بعدما قامت بتحرير اسعار البنزين بشكل كامل يوليو الماضى.