مفاجأة كبرى.. رئيس برشلونة يكشف حقيقة التعاقد مع نيمار ومارتينيز في الصيف

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:14 م
لاوتارو ونيمار
لاوتارو ونيمار
أحمد عصام

كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني حقيقة التعاقد مع الثنائي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ولاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي في الصيف.

وقال بارتوميو في تصريحات حسب صحيفة "الآس"، : "فترة الإنتقالات الصيفية يتوقع دائما أن تتم عمليات تبادل اللاعبين وإتمام صفقات كبرى بين الأندية من أجل استفادة كل نادي بما يحتاجه".

وأضاف : "نحن لن نصرف أموال كثيرة في فترة الإنتقالات المقبلة، ولكن هناك بعض العمليات لتبادل اللاعبين ستساعد الفريق على التدعيم".

وتابع عن التعاقد مع نيمار ولاوتارو : "برشلونة سيدخل الميركاتو الصيفي للتعاقد مع احتياجات الفريق، ولا يمكنني التحدث عن لاعبين في أندية أخرى احتراما لهم".

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