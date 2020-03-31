الأهلي ينقلب على أحمد فتحي

دخل مسئولو النادي الأهلي في أزمة قوية مع أحمد فتحي قائد الفريق بسبب المماطلة في عملية تمديد عقده في الساعات الماضية وحسم ملف التجديد.





وأعرب مسئولو الأهلي عن غضبهم الشديد من أحمد فتحي بسبب طريقة تعامله مع الإدارة في ملف تمديد عقده خاصة بعدما اقترحت لجنة التخطيط أكثر من عرض للموافقة على تمديد العقود.





وأبلغ فتحي لجنة التخطيط في الجلسة السابقة بالانتظار لمدة 48 ساعة للرد على التمديد في ظل تلقيه العديد من العروض المالية المغرية في الفترة الحالية.





وسئم الأهلي من طريقة تعامل أحمد فتحي مع لجنة التخطيط وتري الأدارة بأن النادي لا يعامل بهذه الطريقة من أى لاعب مهما كان اسمه .