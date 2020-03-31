العراق يعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 50

وأصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بياناً بشأن اصابات ووفيات فيروس كورونا في العراق، فيما اشارت الى أن العراق سجل أعلى نسبة وفيات في حالات كوفيد-19 منذ شباط الماضي في الشرق الأوسط.









وقالت المنظمة في بيان لها، إن "العراق اعلن اليوم عن 42 حالة وفاة منذ بدء تفشي المرض في البلاد في 24 شباط 2020 مما يجعل العراق ثاني بلد من حيث عدد الوفيات المرتبطة بمرض COVID19 في منطقة شرق البحر الابيض المتوسط بعد إيران".









وتوقعت المنظمة، "ارتفاعا كبيراً في عدد حالات الإصابة بالمرض في غضون الأيام العشرة القادمة مع زيادة الفحوصات المخبرية"، مشيرةً الى أنه "تم تشغيل ثلاثة مختبرات لفحص كوفيد-19 في النجف والبصرة ومدينة بغداد الطبية مما أدى إلى زيادة الفحوص إلى أكثر من 4500 فحص في اليوم مقارنة بحد أقصى 100 في اليوم قبل بضعة أسابيع".





وتابعت، أن "وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة في إقليم كردستان ومنظمة الصحة العالمية في العراق وشركاء آخرون يعملون معاً لنشر الحقائق والتدابير الوقائية ضد المرض على النحو الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية".