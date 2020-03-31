العراق يعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 50

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة بالعراق، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 50 والإصابات إلى 695.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بياناً بشأن اصابات ووفيات فيروس كورونا في العراق، فيما اشارت الى أن العراق سجل أعلى نسبة وفيات في حالات كوفيد-19 منذ شباط الماضي في الشرق الأوسط.


وقالت المنظمة في بيان لها، إن "العراق اعلن اليوم عن 42 حالة وفاة منذ بدء تفشي المرض في البلاد في 24 شباط 2020 مما يجعل العراق ثاني بلد من حيث عدد الوفيات المرتبطة بمرض COVID19 في منطقة شرق البحر الابيض المتوسط بعد إيران".


وتوقعت المنظمة، "ارتفاعا كبيراً في عدد حالات الإصابة بالمرض في غضون الأيام العشرة القادمة مع زيادة الفحوصات المخبرية"، مشيرةً الى أنه "تم تشغيل ثلاثة مختبرات لفحص كوفيد-19 في النجف والبصرة ومدينة بغداد الطبية مما أدى إلى زيادة الفحوص إلى أكثر من 4500 فحص في اليوم مقارنة بحد أقصى 100 في اليوم قبل بضعة أسابيع".

وتابعت، أن "وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة في إقليم كردستان ومنظمة الصحة العالمية في العراق وشركاء آخرون يعملون معاً لنشر الحقائق والتدابير الوقائية ضد المرض على النحو الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية".


وقالت دائرة صحة النجف، في بيان: "أحد مرضى كورونا الراقدين في مستشفى الحكيم العام توفي، الاثنين"، موضحة أن "المريض يبلغ من العمر 69 عاما وهو من الوافدين من سوريا، وعانى من مضاعفات مرض السكري".

وأعلنت دائرة الصحة بمحافظة واسط أن حالة الوفاة التي سجلتها لمصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر 80 عاما.

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت، الأحد، تسجيل 41 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 547 حالة.

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