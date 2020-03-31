بعد شائعات تحويل سيارته الخاصة لأجرة.. هذه رسالة شيرين لـ توفيق عبد الحميد

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:53 م
شيرين
شيرين
ريهام كمال
وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، رسالة إلى الفنان توفيق عبد الحميد، بعد ترديد شائعات حول تحويل سيارته الخاصة لأجرة، خلال الأيام الماضية.

وكتبت شيرين عبد الوهاب، في رسالتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر": ""أستاذ ‎توفيق عبدالحميد، حضرتك راجل في قمة الاحترام، وفنان عظيم. قلقتنا عليك، والحمد لله أننا اطمننا عليك، ويا رب دايمًا لا تحتاج إلا لمن خلقك، لأنك تستاهل كل خير".

وفي سياق منفصل قام الفنان توفيق عبد الحميد، بنفي هذه الإشاعة التي تردد عبر صفحات مزيفة تحمل إسمه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال توفيق عبد الحميد، في مداخلية هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث: "كنت أنوي بالفعل تحويل سيارتي الملاكي إلى أجرة، ولكن كان ذلك في عام 1990، ولكن كانت السيارة موديل قديم، والحياة كانت صعبة جدًا، لم أستطيع العيش بشكل جيد حينها، ولم يكن هناك عمل غير المسرح، الذي لن يُعطي المبلغ الذي يكفي للعيش جيدًا.

ومن الجدير بالذكر أن الفنان توفيق عبد الحميد، تم تكريمه من أحد المهرجانات الفنية، وتبرع بالمبلغ بالكامل لصالح مستشفى أ[و الريش للأطفال.
بعد شائعات تحويل سيارته الخاصة لأجرة.. هذه رسالة شيرين لـ توفيق عبد الحميد
بعد شائعات تحويل سيارته الخاصة لأجرة.. هذه رسالة شيرين لـ توفيق عبد الحميد
بعد شائعات تحويل سيارته الخاصة لأجرة.. هذه رسالة شيرين لـ توفيق عبد الحميد
بعد شائعات تحويل سيارته الخاصة لأجرة.. هذه رسالة شيرين لـ توفيق عبد الحميد

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