ياسمين عبدالعزيز تغازل جمهورها بأحدث جلسة تصوير

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شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة من أحدث جلسة تصوير لها مع إحدى صديقاتها، وظهرت وهي ترتدي تيشيرت أبيض وميك أب هادئ وشعر منسدل على كتفها،وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتفاعل الجمهور مع الصورة فقال أحدهم "يا جماله"، وقال آخر "يا عمري أحلا حد والله"، وذكر آخرهم "قمر بحبك".



وأثارت ياسمين عبد العزيز الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة قليلة بسبب انتشار صور لها مع أحمد العوضي وتعليقاته على صورها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز مسلسل "ونحب تاني ليه" ولكن تم وقف تصويره بسبب فيروس كورونا، واتضطر كل طاقم العمل إلى البقاء في المنزل للوقاء من هذا الفيروس.



مسلسل "ونحب تاني ليه" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج شركة سينيرجي، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم تارة عماد وشريف منير وكريم فهمي سوسن بدر وبدرية طلبة وإيمان السيد