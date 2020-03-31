خاص.. رجاء الجدواي عن إيناس عز الدين: "إحنا في كارثة"

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أبدت الفنانة رجاء الجداوي، عن رأيها فيما فعلته مطربة أرب أيدول إيناس عز الدين، التي قامت بعمل بث مباشر، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، وقالت أُصيبت بالكرونا، أثناء عودتي من الجزائر، وسوف أتوجه الآن إلى المستشفى لأتعالج، واليوم ظهرت نتيجة التحاليل وأثبتت أنها بصحة جيدة، وأن التحاليل سلبية.



وفي تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، قالت رجاء:" من الممكن أن تكون شعرت بأعراض المرض، لذلك ذهبت للمستشفى".





ثم أضافت حديثها قائلة:" نحن في كارثة، لأن الناس تركت الأزمة التي نمر بها، وجعلت موقف إيناس ترند في مصر وصارت تتحدث عنه، يجب أن ندرك ما نحن عليه الآن، نحن في خطر".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي مسلسل "شبر مية" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، رجاء الجداوي، مراد مكرم، ندا موسى، رشا بن معاوية، محمد على رزق، ثراء جبيل، وطاهرة وسيناريو وحوار ورشة كتابة وإخراج طارق رفعت.