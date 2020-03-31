في ظل حظر التجوال.. هيدي كرم تقضي وقتها على "التيك توك"

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:26 م
هيدي كرم
هيدي كرم
مي مرسي
قام عدد كبير من الفنانين باستخدام الموقع الترفيهي "تيك توك"، لتقضية أوقاتهم وعدم الشعور بالملل أثناء البقاء في المنزل بسبب أزمة فيروس كورونا، للوقاية من هذا الفيروس.

وفي هذا السياق شاركت الفنانة هيدي كرم فيديو لها من الموقع الترفيهي "تيك توك"،وذالك عبر حسابها على موقع الصوروالفيديوهات "انستجرام" وكتبت تعليقا على هذا الفيديو قائلة "القعدة في البيت بقا والفراغ يعملو أكتر من كده".

وتفاعل الجمهور مع هذا الفيديو الفكاهي فقال أحدهم "قعدة البيت كدة فيها خطرعليكي"، وقال آخر "وربنا أحلى من القمر نفسه"، وذكر آخرهم "كل ده وفراغ".

وكانت الفنانة هيدي كرم قد شاركت فيديو لها سابقا على الموقع الترفيهي "تيك توك"،وهي ترقص على أغنية "عود البطل" التي حققت نجاحا كبيرا أثناء طرحها.

يذكر أن آخر أعمال "كرم" مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الزوجة ال18"،مع الفنان حسن الرداد وشيماء سيف وناهد السباعي وسلوى خطاب وهو إخراج مصطفى فكري.

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هيدي كرم تيك توك البقاء في المنزل

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