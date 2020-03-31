ميسي يغازل نجم تشيلسي









تحدث اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني عن الإنجليزي الشاب ماسون ماونت لاعب فريق تشيلسي وعن أدائه في الفترة الأخيرة مع البلوز.





وأبدى ميسي إعجابه الشديد بامكانيات ماسون ماونت، ويرى أنه من اللاعبين الشباب الذين يمتلكون قدرات كبيرة في كرة القدم.





وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إلى أن ميسي تحدث على ماونت وأنه سيكون من افضل اللاعبين في كرة القدم بالمستقبل القريب.





وقال ميسي : "بعد مشاهدتي لماونت يلعب في بعض المباريات، فإنني أرى أنه لاعب رائع ويملك إمكانيات كبرى ستساعده ليكون من افضل اللاعبين".



