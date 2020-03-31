تامر هاشم يكشف لـ"الفجر الفني" سبب انسحابه من مسلسل "ونحب تاني ليه"

Advertisements

تشارك الفنانة ياسمين عبد العزيز، في الموسم الرمضاني بمسلسل "ونحب تاني ليه"، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم الفنان شريف منير وسوسن بدر وكريم فهمي وبدرية طلبة.



وكشف تامر، في تصريح خاص ل" الفجر الفني "، سبب انسحابه من مسلسل "ونحب تاني ليه"، قائلًا: "يعود إلى عدم قدرتي على ضبط المواعيد حيث كان لا يوجد للتصوير وقتًا محددًا، فقد كانوا يريدون أن أكون متاحًا وقتما يتصلون بي في أي وقت لكي أنزل اللوكيشن".



وأضاف: "وذلك الوضع لم يصلح معي لأنني مرتبطًا بأعمال آخرى، منها الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات"، فكان من الصحيح أن يخبرني معد التصوير قبلها بعدة أيام لكي استطيع التوفيق بين المسلسلين".



ويعرض لتامر هاشم، حاليًا مسلسل "حكايات بنات الجزء 4"، على أحدى القنوات الفضائية، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة أسماء جلال وهند عبد الحليم وميرنا نور الدين.