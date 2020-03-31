محافظ الشرقية يكشف عن المدارس المقرر تسليم شرائح التابلت بها لطلاب الصف الأول الثانوي

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كشف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن المدارس المقرر توزيع شرائح التابلت بها للصف الاول الثانوي صباح غدًا الأربعاء على مستوى (20) إدارة تعليمية بمحافظه الشرقية.



أشار المحافظ أنه تيسيرا على الطلاب وأولياء أمورهم تم تحديد مدرستين ثانويتين كل يوم بكل إدارة تعليمية علي مستوي المحافظة لتسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والشركة المصرية للإتصالات بالشرقية، حرصا علي مصلحة أبنائنا الطلاب ولحل مشكلة تكدس أولياء الأمور أمام السنترالات للحصول علي شريحة التابلت وذلك تفعيلا للإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وناشد محافظ الشرقيه أولياء الأمور بضرورة إتباع تعليمات السلامة والوقاية من انتشار عدوي الامراض الفيروسيه والالتزام بالمدارس المحدده لتسليم شرائح التابلت بالجدول المرفق وكذلك اماكن الانتظار المحدده بالمدارس ومراعاه المسافات البينيه بين كل حاصل للخدمه ومن يليه.



كما اكد المحافظ علي وكيل وزاره التربية والتعليم ضرورة إجراء اعمال التطهير قبل العمل في المدارس وبعد الانتهاء من اعمال تسليم الشرائح كنوع من الاجراءات الوقائيه والاحترازيه حفاظا علي سلامه الجميع.



وكان محافظ الشرقيه قد قام بجوله تفقديه صباح اليوم بعدد من مدارس مركز ابو حماد للاطمئنان علي انتظام اعمال تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الاول الثانوي في المدارس التي تم تحديدها من قبل مديريه التربيه والتعليم.



جدول المدارس المرشحة بالإدارات التعليمية لتوزيع شرائح التابلت غدًا الأربعاء.

