ماتيوس يفتح النار على مانويل نوير

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:49 م
مانويل نوير
مانويل نوير
وكالات
هاجم لوثار ماتيوس، نجم بايرن ميونيح السابق، مانويل نوير حارس مرمي العملاق البافاري، بسبب تمسك الأخير بوضع شرط أن يكون تعاقده الجديد مع البايرن حتى عام 2025.


وأشار ماتيوس (59 عاماً) إلى أنه أمر واقعي أن يجدد نوير عقده مع النادي لعامين أو ثلاثة أعوام.

وقال ماتيوس في تصريحات تلفزيونية: "في بايرن ميونخ، يعلم نوير قيمته ويعلم جيداً أن النادي سانده تماماً خلال فترة الإصابة الطويلة".

وكانت مجلة كيكر الألمانية أشارت أمس الإثنين، إلى أن المفاوضات بشأن تمديد عقد نوير مع بايرن توقفت بشكل كبير وأن المشكلة الأساسية هي مدة العقد.

وأشارت التقارير إلى أن بايرن عرض على اللاعب تمديد العقد حتى صيف 2023 فيما يرغب نوير (34 عاماً) في أن تكون مدة العقد الجديد 5 سنوات لينتهي في يونيو (حزيران) 2025.

وقال ماتيوس: "أعتقد أن الأمر يجب أن يكون في الوسط، صدمت من طلب نوير بأن يكون التمديد حتى 2025، يمكن أن يتفاوض الطرفان مجدداً بعد ثلاثة أعوام ليمددا ارتباطهما لعامين آخرين".

وأضاف: "يمكنني أن أتخيل هذا على مراحل لأن نوير حارس عملاق واستعاد لياقته السابقة، ومن الممكن التوصل لحل.. لا أرى نادياً لنوير أفضل من بايرن".

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