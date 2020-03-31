التفاصيل الكاملة.. الأهلي يكشف سر الـ3 عروض لنجم الفريق

خرج شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، ليكشف أسباب تقديم ٣ عروض لحسام عاشور قائد الفريق ولاعب وسطه، حال قرر الاعتزال بنهاية الموسم الحالي.





وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح قد قامت بعقد جلسة مع عاشور في وقت سابق، وأبلغته بأنه لن يتم التجديد له بنهاية الموسم، وتم منحه ٣ عروض حال قرر الاعتزال بنهاية الموسم.





وعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي، جلسة ودية مع عاشور ونصحه بالموافقة على عروض الأهلي والاعتزال بنهاية الموسم.





وقال شريف في تصريحات عبر قناة الأهلي، إن الفترة الماضية تم تداول العروض التي تم منحها لعاشور وعقد عدد من المقارنات وتساؤلات حول اذا كان الأمر سيتكرر مستقبلاً أم لا.





وتابع" عاشور طوال تاريخه في كرة القدم، لم يلعب سوى للنادي الأهلي، ولم يفتعل أي مشكلة وكان نموذجاً للجميع طوال ١٦ عاماً داخل الفريق".





وأكمل "كل تلك الأمور قام مجلس الأهلي باستثناء عاشور من قرار عدم تنطيم مباريات اعتزال وتسويقها وذلك تقديراً لدور وتاريخ اللاعب في النادي ولكي يستفيد أدبياً ومادياً من هذا الحدث".





وواصل "ليس هذا فحسب، لكن قناة الأهلي أيضا طلبت حال قرر عاشور الإعتزال، أن يتواجد اللاعب بها من أجل أن تستفيد من خبراته الطويلة مع النادي الأهلي".





وأضاف "وأخيرا قام الأهلي بعرض تحمل سفر عاشور لأي دولة أوروبية من أجل الخضوع لفترات معايشة والحصول على دورات في اي مجال متعلق بكرة القدم لكي يستفيد النادي منه في المستقبل".



