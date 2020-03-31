قبل صفقة "فالكاو".. 7 نجوم عالميين احترفوا في الدوري السعودي

بات النجم الكولومبي راداميل فالكاو لاعب فريق جالطة سراي التركي، قريبًا من الانضمام لصفوف نادي الهلال السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم "فالكاو" لصفوف نادي جالطة سراي في صيف 2019، وشارك مع الفريق التركي في 20 مباراة بإجمالي دقائق لعب فعلية 1314 دقيقة، سجل 10 أهداف، وصنع هدف وحيد.





وذكرت تقارير إعلامية أن نادي جالطة سراي في طريقه للاستغناء عن خدمات "فالكاو" بعد اقترابه من التعاقد مع النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي الصيف المقبل، مما يمهد الطريق أمام النمر الكولومبي للانضمام لنادي الهلال السعودي ليخوض أول تجربة إحترافية عربية.





ولعب "فالكاو" للعديد من الأندية الأوروبية خلال مسيرته أبرزها، مانشستر يونايتد، وأتليتكو مدريد وتشيلسي، وموناكو وبورتو، وتوج بالعديد من الألقاب والبطولات منها لقب الدوري الأوروبي "مرتين، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس إسبانيا، والدوري البرتغالي وكأس البرتغال.





وفي حالة انتقال فالكاو بشكل رسمي لصفوف نادي الهلال السعودي، سوف ينضم لقائمة أبرز النجوم العالميين الذين سبق ولعبوا في الدوري السعودي خلال السنوات الماضية ونستعرضهم في التقرير التالي:-





1- دينيلسون:

نجم ساو باولو وفلامنجو السابق "دينيلسون" أحد أعضاء كتيبة منتخب البرازيل الفائزة بكأس العالم 2002، انضم لصفوف فريق النصر السعودي موسم 2006 – 2007 قادمًا من بوردو الفرنسي، ولعب معه 15 مباراة وسجل 3 أهداف، ولم يتوج معه بأي بطولة.





2- بيبيتو:





نجم الكرة البرازيلية السابق "بيبيتو" الفائز مع منتخب السامبا بكأس العالم 1994، وكأس القارات 1997، اختتم مشواره الكروي مع نادي إتحاد جدة، حيث انضم لصفوف الفريق السعودي عام 2002 ولعب معه عدة أشهر وشارك خلالها في 5 مباريات فقط وسجل هدفًا وحيدًا، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم.





3- ريفيلينو:





نادي الهلال السعودي كان المحطة الأخيرة لنجم منتخب البرازيل السابق روبرتو ريفيلينو، والذي إنضم إليه عام 1978 واستمر معه حتي عام 1981، وشارك مع الفريق السعودي في 57 مباراة، وسجل 23 هدفًا، وتوج معه ببطولتي الدوري وكأس السعودية.





4- كريستيان ويلهامسون:





نجم منتخب السويد وروما الإيطالي السابق انضم لصفوف فريق الهلال السعودي في الفترة من 2008 وحتي 2012، وشارك معه في 79 مباراة وسجل 35 هدفًا، وصنع 25 هدفًا، وتوج مع الزعيم بكأس ولي العهد السعودي 4 مرات، والدوري السعودي مرتين.





5- خريستو ستويشكوف:





نجم برشلونة ومنتخب بلغاريا السابق خريستو ستويشكوف هداف كأس العالم 1994 والفائز بجائزة الكرة الذهبية بنفس العام، لعب ضمن صفوف فريق النصر السعودي من 1998 – 1999، ولم يشارك سوي في مباريات قليلة رفقة "العالمي"، وتوج معه ببطولة كأس الكؤوس الآسيوية.





6- أحمد موسي:





أحمد موسي نجم ليستر سيتي الإنجليزي ومنتخب نيجيريا السابق والمتوج مع النسور الخضراء بكأس أمم إفريقيا 2013، انضم لصفوف فريق النصر السعودي عام 2018 وشارك معه في 48 مباراة وسجل 9 أهداف، وصنع 12 هدف، وتوج معه بلقب الدوري السعودي وكأس السوبر.





7- سيباستيان جيوفينكو:





نجم يوفنتوس السابق سيباستيان جيوفينكو والفائز مع اليوفي بلقب الدوري الإيطالي 3 مرات سابقة، انضم لصفوف فريق الهلال السعودي في يناير 2019، وشارك مع الفريق في 50 مباراة، سجل 12 هدفا، وصنع 14 هدفًا، وتوج مع الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا العام الماضي.



