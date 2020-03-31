أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:55 م
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 31/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || تركيا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 2704

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 214 والإصابات إلى 2704، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".


آخر الأخبار العاجلة في العالم || تونس تطلق سراح 1420 سجينا بسبب كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
قال بيان رئاسي إن الرئيس التونسي قيس سعيد أمر اليوم الثلاثاء بالإفراج عن 1420 سجينا.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد الوفيات بـ كورونا إلى 20
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء
سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 20.
 

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