"مستقبل وطن" بكفرالشيخ يواصل تطهير وتعقيم القرى والمدن لمواجهة "كورونا" (صور)

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يواصل حزب مستقبل وطن فى محافظة كفرالشيخ، حملته الكبرى لتطهير وتعقيم القرى والمدن لمواجهة انتشار فيروس كورونا، يأتى ذلك إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.



وتبنت أمانة محافظة كفرالشيخ، حملة لتوفير مواد التطهير والتعقيم، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى، تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى امين الحزب بالمحافظة والمحاسب احمدجعفر امين التنظيم



وتكفل المهندس عبدالواحد عيسى، وأحمد عبدالواحد عيسى الأمين المساعد للحزب بمركز دسوق، بتوفير كمية كبيرة من المطهرات بدأت ب 50 طنا تم توفيرها اول امس الأحد، كدفعة أولى بمركز دسوق والدفعة الثانية اليوم.



من جانبه أوضح المحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة، الذى اشرف على توزيع المطهرات لشباب الحزب لاستكمال أعمال التطهير انه وفقا لتوجيهات المهندس اشرف رشادالشريف، بتبنى حملات التطهير بجميع المحافظات فقد تم فى أمانة كفرالشيخ توفير 50 طنا من المطهرات اليوم الثلاثاء، كدفعة ثانية لأمانة المحافظة لتوزيعها على جميع المراكز والمدن وذلك بحضور المهندس فوزى الرفاعى امين المحافظة والمهندس توفيق ابواحمد الأمين المساعد وعدد من قيادات وشباب الحزب لتصل الكمية التى تم توفيرها إلى 100 طنا، بعد الـ 50 طن الأولى التى تم توزيعها فى مركز دسوق امس الأول بإشراف المهندس عادل النجار، أمين الحزب بالمركز لافتا إلى أن حملات التطهير والتعقيم تتم يوميا بمدن وقرى المحافظة للأسبوع الثالث على التوالى دون توقف.



وكان قد أطلق حزب مستقبل وطن، حملة فى عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بالعالم.



وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.



وياتى ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين.