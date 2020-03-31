"مستقبل وطن" بكفرالشيخ يواصل تطهير وتعقيم القرى والمدن لمواجهة "كورونا" (صور)

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:56 م
بوابة الفجر
يواصل حزب مستقبل وطن فى محافظة كفرالشيخ، حملته الكبرى لتطهير وتعقيم القرى والمدن لمواجهة انتشار فيروس كورونا، يأتى ذلك إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وتبنت أمانة محافظة كفرالشيخ، حملة لتوفير مواد التطهير والتعقيم، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى، تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى امين الحزب بالمحافظة والمحاسب احمدجعفر امين التنظيم

وتكفل المهندس عبدالواحد عيسى، وأحمد عبدالواحد عيسى الأمين المساعد للحزب بمركز دسوق، بتوفير كمية كبيرة من المطهرات بدأت ب 50 طنا تم توفيرها اول امس الأحد، كدفعة أولى بمركز دسوق والدفعة الثانية اليوم.

من جانبه أوضح المحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بالمحافظة، الذى اشرف على توزيع المطهرات لشباب الحزب لاستكمال أعمال التطهير انه وفقا لتوجيهات المهندس اشرف رشادالشريف، بتبنى حملات التطهير بجميع المحافظات فقد تم فى أمانة كفرالشيخ توفير 50 طنا من المطهرات اليوم الثلاثاء، كدفعة ثانية لأمانة المحافظة لتوزيعها على جميع المراكز والمدن وذلك بحضور المهندس فوزى الرفاعى امين المحافظة والمهندس توفيق ابواحمد الأمين المساعد وعدد من قيادات وشباب الحزب لتصل الكمية التى تم توفيرها إلى 100 طنا، بعد الـ 50 طن الأولى التى تم توزيعها فى مركز دسوق امس الأول بإشراف المهندس عادل النجار، أمين الحزب بالمركز لافتا إلى أن حملات التطهير والتعقيم تتم يوميا بمدن وقرى المحافظة للأسبوع الثالث على التوالى دون توقف.

وكان قد أطلق حزب مستقبل وطن، حملة فى عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بالعالم.

وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.

وياتى ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين.
"مستقبل وطن" بكفرالشيخ يواصل تطهير وتعقيم القرى والمدن لمواجهة "كورونا" (صور)
"مستقبل وطن" بكفرالشيخ يواصل تطهير وتعقيم القرى والمدن لمواجهة "كورونا" (صور)
"مستقبل وطن" بكفرالشيخ يواصل تطهير وتعقيم القرى والمدن لمواجهة "كورونا" (صور)
"مستقبل وطن" بكفرالشيخ يواصل تطهير وتعقيم القرى والمدن لمواجهة "كورونا" (صور)
"مستقبل وطن" بكفرالشيخ يواصل تطهير وتعقيم القرى والمدن لمواجهة "كورونا" (صور)
"مستقبل وطن" بكفرالشيخ يواصل تطهير وتعقيم القرى والمدن لمواجهة "كورونا" (صور)
"مستقبل وطن" بكفرالشيخ يواصل تطهير وتعقيم القرى والمدن لمواجهة "كورونا" (صور)
"مستقبل وطن" بكفرالشيخ يواصل تطهير وتعقيم القرى والمدن لمواجهة "كورونا" (صور)
"مستقبل وطن" بكفرالشيخ يواصل تطهير وتعقيم القرى والمدن لمواجهة "كورونا" (صور)
"مستقبل وطن" بكفرالشيخ يواصل تطهير وتعقيم القرى والمدن لمواجهة "كورونا" (صور)

أخبار تهمك

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رسالة جديدة من السيسي بشأن إجراءات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

"الديهي" منفعلًا لرفض العائدين من الكويت الذهاب للحجر الصحي: "مش بمزاجكم"

منذ ساعة و 26 دقيقة

"مجلس الوزراء" يحسم الجدل.. هل يُفرض حظر التجوال الكلي الأسبوع المقبل؟

منذ ساعتين

بعد تخطي الـ750 حالة كورونا.. وزيرة الصحة توجه رسالة مهمة للمصريين (فيديو)

منذ ساعة

الأهلي ينقلب على أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

رسميا.. الحكومة تكشف حقيقة تخفيض أسعار البنزين (فيديو)

منذ ساعة و نصف

"الصحة" 54 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة قبل صرف السلع التموينية غدًا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يكشف موقفه من انضمام نجم الفريق إلى الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ حوالي 10 ساعة

3 صفقات مدوية مطلوبة في الأهلي

منذ ساعتين

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

منذ حوالي 12 ساعة

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:48 م

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

07:05 م

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

06:50 م

"الصحة" 54 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء

08:03 م

بعد تخطي الـ750 حالة كورونا.. وزيرة الصحة توجه رسالة مهمة للمصريين (فيديو)

08:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم