التحقيقات تكشف تفاصيل حريق شقة في الصف

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في نشوب حريق بداخل شقة سكنية بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة، فيما انتدبت الأدلة الجنائية، لفحص الحريق للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة، أن الحريق شب نتيجة لماس كهربائي، ولم يسفر عن أي إصابات، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

كانت غرفة عمليات نجدة محافظة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الصف، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى حول العقار المتواجد به الشقة، وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

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تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة نشوب حريق بداخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة وكشفت التحقيقات، أن الحريق نتيجة لماس كهربائي ولم يسفر عن وقوع أي إصابات، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وانتدبت النيابة، في وقت سابق، الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العجوزة، وتم الدفع ب 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى، وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

وفي سياق آخر، أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، انتداب الأدلة الجنائية، لبيان أسباب نشوب حريق داخل مخزن بمنطقة الوراق، والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها وبذلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، جهود مكثفة للسيطرة على الحريق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد نشوب حريق داخل مخزن بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وتم تكثيف الجهود لمحاصرة النيران وإخماد الحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.



