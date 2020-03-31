أستاذ هندسة بترول: انخفاض أسعار النفط 50%.. ولمدة 6 أشهر

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:04 م
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول، إن أزمة فيروس كورونا أثرت بشكل كبير على أسعار النفط، خاصة أن أكثر 1.3 مليار إنسان موجدين في محل إقامتهم دون أي حركة، وجزء كبير من الصناعات توقفت، واقتصاديات العديد من الدول حدث بها انكماش، مما أدى لانخفاض كبير في أسعار النفط. 

وتابع "القليوبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن العالم يستهلك يوميًا 100 مليون برميل، وبسبب أزمة كورونا انخفض الاستهلاك بمعدل 28 مليون برميل، مما أدى لزيادة المعروض من النفط، لافتًا إلى أن سعر برميل نفط وصل لـ22 دولار للبرميل لخام برنت، وكان سعره منذ 3 أسابيع 52 دولار، أي أن هناك انخفاض في أسعار النفط بقيمة 50%.

ولفت إلى أن مصر تستورد جزء كبير من النفط، ولذلك انخفاض أسعار النفط شيء ايجابي لميزانية الدولة، ومن المتوقع استمرار انخفاض أسعار النفط لـ6 شهور مقبلة مال يتم صناعة مصل لفيروس كورونا.

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