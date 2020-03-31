قطر تعلن تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 08:55 م
الفجر
أعلنت وزارة الصحة القطرية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا.
ويذكر أن أعلنت قطر، السبت، عن أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، وسجلت 28 حالة جديدة مصابة بالمرض إلى جانب حالتي شفاء.
وقالت وزارة الصحة القطرية إن الشخص الذي تُوفي مقيم من الجنسية البنغلادشية ويبلغ من العمر 57 عاما وكان يعاني من أمراض مزمنة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية.
وأعلنت الوزارة تسجيل 28 إصابة جديدة بالفيروس ولم تذكر العدد الإجمالي للحالات بعد الحصيلة الجديدة للمصابين.
وأشارت الصحة القطرية إلى أن مواطنين تماثلا للشفاء ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي شُفيت جراء الفيروس 45 حالة، وفقا للوكالة القطرية الرسمية.
ولفتت الدوحة إلى أن المصابين الجدد انقسموا بين مرتبطين بالسفر والعودة إلى قطر، ومخالطين لحالات أُعلن عنها سابقا، مشيرة إلى أنهم أُدخلوا الحجر الصحي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.
ويذكر أن أعلنت مملكة البحرين عن الترتيب لرحلة إجلاء لمواطنيها العالقين في قطر الأحد، وطالبت السلطات في الدوحة بعدم التدخل بما يؤثر على خطة الإجلاء.
ووفقا لوكالة أنباء البحرين، أعلن مركز الاتصال الوطني بالبحرين عن ترتيب رحلة إجلاء للبحرينيين العالقين في الدوحة، وطالب السلطات القطرية عدم التدخل بما يؤثر على خطة الإجلاء القائمة لعودة المواطنين البحرينيين لبلدهم وبما يحفظ صحتهم وسلامتهم.
يأتي ذلك ضمن الإجراءات المتخذة من قبل مملكة البحرين لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأعلنت البحرين، السبت، عن شفاء 11 حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.
وأكدت وزارة الصحة البحرينية أن حالات الشفاء من فيروس كورونا "COVID-19" غادروا مركز العزل والعلاج.
وأشارت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" إلى أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين بلغ 265 حالة حتى الآن.
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