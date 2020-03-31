هيفاء وهبي تقبل التحدي بفستان جرئ عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:48 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
مي مرسي
قبلت النجمة هيفاء وهبي، تحدي إحدى صديقاتها بنشر أفضل صور لها، وفضلت أن تختار صور جديدة لها أثناء احتفالها بعيد ميلادها قبل الحجر الصحي،وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "وهبي" في الصور من بفستان أصفر مفتوح وقصير، وميك أب صاخب، وشعر منسدل على كتفها،وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات فقال أحدهم "هالقمر شوفو ما اجمله"، وقال آخر "العالم بيصغر إلا انتي عم تصغري".

وتشارك هيفاء وهبي في مسلسل "اسود فاتح" مع الفنان صبري فواز وروجينا ومعتصم النهار وأحمد فهمي وفراس سعيد ورانيا منصور وحنان سليمان ونانسي صلاح وهو تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وتدورأحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي مشاركتها في السباق الرمضاني قبل الماضي من خلال مسلسل "لعنة كارما"،مع فارس رحومة وزكي فطين عبد الوهاب وشرين ومحمد سليمان هو إخراج خيري بشاره وأيضا ظهورها كا ضيفة شرف في مسلسل "الواد سيد الشحات" مع الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي.
هيفاء وهبي تقبل التحدي بفستان جرئ عبر "إنستجرام"
هيفاء وهبي تقبل التحدي بفستان جرئ عبر "إنستجرام"
هيفاء وهبي تقبل التحدي بفستان جرئ عبر "إنستجرام"
هيفاء وهبي تقبل التحدي بفستان جرئ عبر "إنستجرام"
هيفاء وهبي تقبل التحدي بفستان جرئ عبر "إنستجرام"
هيفاء وهبي تقبل التحدي بفستان جرئ عبر "إنستجرام"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيفاء وهبي فستان جرئ انستجرام

أخبار تهمك

3 صفقات مدوية مطلوبة في الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

"مجلس الوزراء" يحسم الجدل.. هل يُفرض حظر التجوال الكلي الأسبوع المقبل؟

منذ ساعتين و 8 دقيقة

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يكشف موقفه من انضمام نجم الفريق إلى الزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي ينقلب على أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

منذ ساعة

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بعد تخطي الـ750 حالة كورونا.. وزيرة الصحة توجه رسالة مهمة للمصريين (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

"الصحة" 54 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء

منذ أقل من ساعتين

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ حوالي 10 ساعة

"الديهي" منفعلًا لرفض العائدين من الكويت الذهاب للحجر الصحي: "مش بمزاجكم"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رسالة جديدة من السيسي بشأن إجراءات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

رسميا.. الحكومة تكشف حقيقة تخفيض أسعار البنزين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة قبل صرف السلع التموينية غدًا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

في سرية تامة.. التونسية إيناس علي تحتفل بخطوبتها في القاهرة (صور)

هيفاء وهبي تستعد لطرح ألبومها الجديد بعنوان "حوا" (صورة)

مع "كلبها".. ريهام أمين تشعل إنستجرام

بـ"جاكت" أسود.. ريهام أيمن يغازل جمهورها (صور)

معتصم النهار زوج هيفاء وهبي في "أسود فاتح"

أسماء أبو اليزيد بفستان جرئ في إحدى الحفلات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:48 م

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

07:05 م

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

06:50 م

"الصحة" 54 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء

08:03 م

بعد تخطي الـ750 حالة كورونا.. وزيرة الصحة توجه رسالة مهمة للمصريين (فيديو)

08:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم