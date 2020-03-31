هيفاء وهبي تقبل التحدي بفستان جرئ عبر "إنستجرام"

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قبلت النجمة هيفاء وهبي، تحدي إحدى صديقاتها بنشر أفضل صور لها، وفضلت أن تختار صور جديدة لها أثناء احتفالها بعيد ميلادها قبل الحجر الصحي،وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت "وهبي" في الصور من بفستان أصفر مفتوح وقصير، وميك أب صاخب، وشعر منسدل على كتفها،وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات فقال أحدهم "هالقمر شوفو ما اجمله"، وقال آخر "العالم بيصغر إلا انتي عم تصغري".



وتشارك هيفاء وهبي في مسلسل "اسود فاتح" مع الفنان صبري فواز وروجينا ومعتصم النهار وأحمد فهمي وفراس سعيد ورانيا منصور وحنان سليمان ونانسي صلاح وهو تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وتدورأحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي مشاركتها في السباق الرمضاني قبل الماضي من خلال مسلسل "لعنة كارما"،مع فارس رحومة وزكي فطين عبد الوهاب وشرين ومحمد سليمان هو إخراج خيري بشاره وأيضا ظهورها كا ضيفة شرف في مسلسل "الواد سيد الشحات" مع الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي.

