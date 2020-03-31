بسبب ساويرس.. رئيس قناة المحور ينتقد الباز على الهواء

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:13 م
محمد الباز
محمد الباز
أمنية فوزي
انتقد الدكتور حسن راتب، رئيس قناة المحور، الإعلامي محمد الباز على الهواء؛ بسبب هجوم الأخير على رجل الأعمال نجيب ساويرس بحلقة الأمس، بعد تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل.

وقال "راتب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، إن أسرة ساويرس هي أسرة من الأسر التي لها دور ريادي عظيم في الاقتصاد المصري.

وتابع رئيس قناة المحور: "أسرة ساويرس تركت بصمات عديدة في العديد من القطاعات، ولا بد أن نعترف بالجميل تجاه أسرة نجيب ساويرس، ونحن إذا أردنا أن نناقش وجهة النظر لا يجب أن نسبب أذى لمشاعر الناس لا سيما أن تاريخ ساويرس طيب ومحترم ومشرف".

وأضاف: "أسرة ساويرس من الأسر التي لها دور كبير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ومكنتش أحب إن قناتي تكون منبر لكده، ولا يتقال فيها كده".

في حين رد الإعلامي محمد الباز، قائلًا: "أنا بلتزم بخطوط قناة المحور، ولكن حضرتك تركت لي مساحة شخصية، وأنا تحدثت بلساني وليس بلسان قناة المحور".
وكان انتقد الإعلامي محمد الباز، رجل الأعمال نجيب ساويرس بعد تصريحاته عن تدهور شركاته ومطالبة الدولة بدفع رواتب العاملين.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، أن نجيب ساويرس استفاد من هذه البلد أكثر مما أعطي لها، هذا الرجل توقع دماء اقتصادية قادمة، ويطالب بعودة الحياة بغض النظر عن الضحايا، ولكن على الرغم من تصريحات رأس الدولة التي تقول: "أهم حاجة عندنا صحة المواطنين".

وأشار إلى أنه رغم أن دولة تهتم بصحة المواطن تجد رجل أعمال أيًا كانت الخسائر لابد من عودة الحياة، مضيفا: "نجيب ساويرس لو الناس ماتت مقابل إن الناس متنقص جنيه ولا تفرق معه".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.

وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد، اليوم، تحليلًا عن الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع الوبائي العالمي، حيث أوضحت أن المتوسط الوبائي العالمي بلغ 105 إصابات لكل مليون مواطن، كما بلغت نسبة الوفيات 5،1 حالة لكل مليون مواطن.

وأشارت الوزيرة إلى أنه بالمقارنة بالوضع الوبائي في مصر فقد بلغ عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات، بينما بلغت نسبة الوفيات 0.4 حالة لكل مليون مواطن، مؤكدة أن ذلك المتوسط يدل على استقرار الوضع الوبائي في مصر حتى الآن.

كما ناشدت الوزيرة القادمين من خارج مصر وجميع المخالطين للحالات الإيجابية وأسرهم، اتباع الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتعليمات وزارة الصحة والسكان الخاصة بالعزل لمدة 14 يومًا، مما يساهم في تقليل عدد الإصابات والوفيات اليومية.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة نجيب ساويرس مصابين كورونا محمد الباز فيروس كورونا بفيروس الفجر الصحة العالميه الصحة

أخبار تهمك

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة" 54 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة قبل صرف السلع التموينية غدًا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي ينقلب على أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. الحكومة تكشف حقيقة تخفيض أسعار البنزين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بعد تخطي الـ750 حالة كورونا.. وزيرة الصحة توجه رسالة مهمة للمصريين (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

منذ ساعة

مفاجأة.. الأهلي يكشف موقفه من انضمام نجم الفريق إلى الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

"مجلس الوزراء" يحسم الجدل.. هل يُفرض حظر التجوال الكلي الأسبوع المقبل؟

منذ ساعتين و 6 دقيقة

"الديهي" منفعلًا لرفض العائدين من الكويت الذهاب للحجر الصحي: "مش بمزاجكم"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رسالة جديدة من السيسي بشأن إجراءات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ حوالي 10 ساعة

3 صفقات مدوية مطلوبة في الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

محمد الباز: لا أحد في مأمن من فيروس كورونا على الإطلاق

رئيس "الأورمان": نساعد أكثر من 17 ألف أسرة لمواجهة كورونا

محمد الباز يهاجم نجيب ساويرس لهذا السبب! (فيديو)

"الصحة" 54 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء

وداعا للتخزين.. مفاجأة من التموين للمصريين في شهر رمضان

استشاري بكتيريا تكشف طرق تقوية المناعة (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:48 م

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

07:05 م

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

06:50 م

"الصحة" 54 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء

08:03 م

بعد تخطي الـ750 حالة كورونا.. وزيرة الصحة توجه رسالة مهمة للمصريين (فيديو)

08:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم