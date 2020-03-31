البنوك وساعات الحظر.. أحدث الشائعات التي نفتها الحكومة

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يعمل مجلس الوزراء، بين الحين والأخر، على التقصي خلف ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث ظهرت خلال الأيام الماضية شائعات، من صفحات وهمية، بهدف بث القلق بين المواطنين.



وخلال الأيام الماضية، انتشرت شائعات حول تمديد ساعات حظر التجوال بكافة أنحاء الجمهورية، وإغلاق البنوك بشكل كامل لمدة أسبوعين، إلا أن مجلس الوزراء خرج ونفى هذه الشائعات جملة وتفصيلا، وأكد أنه ليس له أى أساس من الصحة.



الفجر يستعرض خلال السطور التالية أبرز الشائعات التى نفتها الحكومة خلال الأيام الماضية:-



الشائعة الأولى.. تمديد حظر التجوال



على مدار الأيام الماضية، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أخبارًا تُفيد صدور قرار جديد من الحكومة بشأن حظر التجوال، وادعي مروجي الشائعات أن الحكومة قامت بتمديد ساعات حظر التجوال، لتخرج الحكومة عبر صفحتها الرسمية، ومن خلال وسائل الإعلام والصحف، لتكذيب ما يتداول.



وأصدر مجلس الوزراء، بيان رسمي، أشار من خلاله إلى، أنه لم يتم اتخاذ أية قرارات بشأن تمديد ساعات حظر التجوال، وأن القرار السابق لمجلس الوزراء، هو القرار الجاري.



وكانت الحكومة، أقرت بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى.



كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.



الشائعة الثانية.. إغلاق البنوك



ووفقًا لسيناريو ترويج الشائعات، فإن مواطنيين تداولوا شائعات عن قرار جديد للحكومة، بشأن إغلاق البنوك فى مصر، إلا أن الحكومة نفت.



وأصدر مجلس الوزراء، بيان، بأنه لا صحة لإغلاق البنوك في مصر، وأن كافة البنوك تعمل بشكل طبيعي وفقًا للمواعيد اليومية المعلنة منذ قرار مجلس الوزراء بحظر التجوال دون أي تغيير، داعيا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التى تهدف لإثارة القلق لدى المواطنين وهز الثقة في الاقتصاد المصري.



البيان لفت إلى، أنه في حالة اتخاذ أى قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.