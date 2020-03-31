عرض إنجليزي ينقذ ضحية برشلونة

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:16 م
بوابة الفجر
علي خلاف
كشفت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم الثلاثاء عن تواجد خطوط اتصال بين إدارة فريق تشليسي الإنجليزي وصامويل أوميتيتي مدافع برشلونة الإسباني من أجل الحصول على خدمات الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، نقلا عن تقارير إنجليزية، أن إدارة فريق تشيلسي الإنجليزي مهتمه بالتعاقد مع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، وفتحت بالفعل خطوط اتصال مع وكيله.

وأضافت الصحفية الإسبانية: "سيكون سعر أومتيتي حوالي 50 مليون يورو، واللاعب يرتبط بعقد مع برشلونة حتى صيف 2023".

وتضم قائم فريق تشيلسي الحالية 4 مدافعين، وهم أنطونيو روديجر، كورت زوما، أندرياس كريستنسن، وفيكايو
توموري، وفكرة المدرب الحالي للبلوز فرانك لامبارد هي زيادة كفاءة الفريق في محاولة للتنافس بشكل أكبر في البريميرليج الموسم المقبل للمنافسة على اللقبين المحلي ودوري أبطال أوروبا.

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