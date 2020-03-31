الحضرى يرد على تصريحات ميدو





حرص عصام الحضرى، حارس الأهلى ومنتخب مصر السابق، على الرد على تصريحات أحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك السابق، بعد حديث الحضرى على نادى الزمالك.





وقال الحضرى على موقع "تويتر": "حبيبى يا عالمى أنا الشرف ليا إنى اتدربت واتعاملت مع شخصية محترفة ومحترمة زيك".





وتابع: "وسعيد بتفهمك وجهة نظرى وده العادى من شخصية محترفة زيك وكل تقديرى لنادى الزمالك وجمهوره".





وكان ميدو قد كتب على صفحته بموقع "تويتر": "تأكدت من الحضرى بأنه لم يكن يقصد أبدا التقليل من قيمة نادى الزمالك، وأكد لى أنه يقدر نادى الزمالك وجماهيره، وهو ما أكدته لكم اليوم قبل حتى أن أتحدث معه .. عصام الحضرى أفضل حارس مرمى فى تاريخ مصر أداء وتاريخا".



