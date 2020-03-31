الجيش الليبي: مقتل ضباط وخبراء أتراك في استهداف صواريخ بمصراتة

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:14 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل عدد من الضباط والخبراء الأتراك في استهداف القوات المسلحة المنصات الرادارات والصواريخ التركية ومخازن الذخيرة في مصراتة.

ويذكر أن أعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة مسيرة تركية عقب استهدافها من قبل منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الليبية.

وقال الجيش، في بيان، إن المُسيّرة التركية كانت قد أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية وتم إسقاطها جنوب العاصمة طرابلس. 

وكان اللواء فوزي المنصوري، قائد محور عين زارة التابع للجيش الليبي، قد أعلن، الإثنين، أن قوات الجيش تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من السيطرة على عدة مناطق بالعاصمة طرابلس بعد دحر المليشيات الإرهابية. 

وقال المنصوري، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على منطقة مشروع الهضبة بالكامل وحوالي نصف منطقة أبوسليم، جنوب العاصمة طرابلس. 

وكشف العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، عن مقتل 40 إرهابيا من المليشيات في غارات لسلاح الجو بمحيط مدينة مصراتة غربي البلاد. 

وقال المحجوب إن "قوات الجيش كبّدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات العسكرية، حيث بلغ عدد القتلى في منطقة أبوقرين قرابة 40 إرهابيا، فيما جرح 126 من عناصر المليشيات. 

وتمكنت قوات الجيش، منذ أيام، من تحرير مدن رقدالين والجميل والعسة وزلطن الاستراتيجية قرب الحدود التونسية عقب التصدي لهجوم فاشل على قاعدة الوطية الجوية. 

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مصراتة مخازن صواريخ خبراء الجيش الليبي استهداف أتراك

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