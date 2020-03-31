هل يخون بيريز زيدان؟.. مدرب ريال مدريد المقبل يسهل انتقال هاري كين للملكي





أظهر نادي ريال مدريد رغبة كبيرة في التعاقد مع الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





واكدت شبكة "أوك دياريو" الإسبانية أنه في حالة قام نادي ريال مدريد بإقالة زين الدين زيدان من تدريب سيتولى ماوريسيو بوتشيتينو مدرب نادي توتنهام السابق مهمة تدريب الفريق.





وأشارت الشبكة إلى أن تولي بوتشينيو مهمة تدريب نادي ريال مدريد سيدفع هاري كين للموافقة على الانضمام إلى النادي الإسباني في نهاية الموسم الجاري.





وقد شارك هاري كين في 30 مباراة حتى الآن مع نادي توتنهام خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 19 هدف وصنع 3 أهداف آخرين.



