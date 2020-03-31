وزير النقل: احنا مش بنجيب مصاريف تشغيل المترو



وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أنه تم تشغيل 42 قطارًا بزمن تقاطر دقيقتين لاستيعاب ركاب المترو، معلقا: "إحنا مش بنجيب مصاريف تشغيل المترو دلوقتي.. وأمان وأمان الناس أهم من المصاريف.. ومقدرش ازود أكتر من كده القطارات تخبط في بعضها".



علق وزير النقل على الصور المتداولة لقفز المواطنين من فوق ما كينة التذاكر قائلًا: "يوم الأربعاء الماضي، المواطنين تسارعوا على المترو، والصورة المتداولة حدثت 5:5 مساء في عزبة النخل.. المواطنين قفزوا من فوق ماكينة المترو!!.. إحنا مش في يوم ليلة هنغير سلوك الناس".



وتابع: "لما الناس هجمت علينا في محطات الشهداء والتحرير خلينا الناس تدخل من غير تذكرة.. وبرده الناس بتقفز!!"



كان قد انفعل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على الإعلامي وائل الإبراشي، بسبب عرضه فيديو للزحام في إحدى محطات مترو الأنفاق.



وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المُذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مساء الأحد: "مش مقبول يا أستاذ وائل تطلع فيديو وصور قديمة كانت في أول أيام حظر التجوال الساعة الرابعة".



وتابع الوزير محدثًا الإبراشي: "أنا كنت في المترو النهادره، ولو سمحت هات الصور بتاعة النهارده، وشوف اللي عملته الحكومة، لكن إنت طلعت صور وخلاص".



فرد الإبراشي: "حتى لو الفيديو مش النهارده، فده زحام في المترو يا سيادة الوزير جزء منه بسبب سلوك بشري.. وأنا بقولك إن في زحام النهارده برضه".



بدوره رد الوزير: "إنت مروحتش المترو ومشفتوش، والإعلامي المحترم يعرض الصورة النهارده مش صور قديمة".



وأنهى وزير النقل المداخلة قائلًا: "بشكرك يا أستاذ وائل.. واللي عملته الحكومة أنا قلته في برامج أخرى".







قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل إن المترو ينقل 3 مليون راكب يومًيا، مؤكدًا أنه وسيلة مواصلات أمنة وسريعة ونظيفة وتكلفة تذكرته مناسبة.