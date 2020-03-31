قبل رمضان.. ضبط الآلاف من قمر الدين والجبنة المجهولة في القاهرة

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي


أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على أن كافة أحياء العاصمة بالتنسيق مع مديريتى التموين والصحة وشرطة المرافق ومباحث التموين، تقوم بحملات مستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار، أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

وشدد محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفي اليوم الثلاثاء، على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين. 

وفى هذا السياق تمكنت مديرية تموين القاهرة، من ضبط سوبر ماركت شهير بشارع جمال عبد الناصر بحى السلام لحيازته ١٤٠٠ لفة قمر الدين سوري المنشأ مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات وزن ٤٠٠ جم للفة الواحدة وتم تحرير محضر ضد مديره والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك قبل قدوم شهر  رمضان المبارك.


كما تمكنت حملة الرقابة التجارية بمديرية القاهرة، من ضبط 13473 علبة جبنة فيتا بمنفذ للمواد الغذائية بساحل غلال اثر النبي قسم شرطة مصر القديمة، وتم تحرير محضر ضد مدير المخزن لحيازته بقصد البيع والتوزيع عبوات خارج شروط الحفظ والتخزين وعدم احتفاظه بالمستندات الدالة علي الحيازة والمصدر مخالفًا أحكام القانون ٢٨١لسنة٩٤ الخاص بقمع الغش والتدليس، وكذلك مخالفة القرار ٣٣٠ الخاص بالمستندات وتحديد الأرباح وتم التحفظ علي الكمية محل المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وفي ذات الإطار، تم تخصيص ٢٥٣ مدرسة بأحياء العاصمة، بعد تعقيمهم اعتبارًا من ١ أبريل ٢٠٢٠ لاستغلالهم كمنافذ لصرف المعاشات بالتعاون مع هيئة البريد فى حالة الاحتياج لهم عند الضرورة.

وأضاف محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، أن تجهيز تلك المدارس يهدف إلى التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس بمكاتب البريد حرصًا على سلامتهم.

يذكر أن هذا الإجراء يأتى فى إطار العديد من الإجراءات التى تتخذها محافظة القاهرة بالتعاون مع أجهزة الدولة لمنع التجمعات للحد و الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لوقاية من فيروس كورونا قمر الدين شهر رمضان بوابة الفجر الفجر الاجراءات الإحترازية

أخبار تهمك

عاجل.. رسالة جديدة من السيسي بشأن إجراءات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي ينقلب على أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" 54 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء

منذ أقل من ساعتين

بعد تخطي الـ750 حالة كورونا.. وزيرة الصحة توجه رسالة مهمة للمصريين (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يكشف موقفه من انضمام نجم الفريق إلى الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

3 صفقات مدوية مطلوبة في الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

منذ حوالي 13 ساعة

"الديهي" منفعلًا لرفض العائدين من الكويت الذهاب للحجر الصحي: "مش بمزاجكم"

منذ ساعة و نصف

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ حوالي 10 ساعة

بشرى سارة قبل صرف السلع التموينية غدًا

منذ حوالي 6 ساعات

"مجلس الوزراء" يحسم الجدل.. هل يُفرض حظر التجوال الكلي الأسبوع المقبل؟

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

منذ ساعة

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

منذ حوالي 3 ساعات

رسميا.. الحكومة تكشف حقيقة تخفيض أسعار البنزين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ضبط 56 قضية تموينية في حملة رقابية على أصحاب المخابز بالمنيا

ضبط 39 قضية تموينية متنوعة بالمنيا

محافظ القاهرة: ضبط 5 طن لحوم ودجاج فاسدة قبل توزيعها بالأسواق

ضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص و18 طن سماد كيماوي محظور بالبحيرة (صور)

ضربة قاصمة لـ "السوق السوداء".. "التموين" تصادر كمامات ومطهرات مجهولة في السيدة زينب

تطهير ديرمواس بالمنيا لمنع انتشار فيروس كورونا (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:48 م

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

07:05 م

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

06:50 م

"الصحة" 54 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء

08:03 م

بعد تخطي الـ750 حالة كورونا.. وزيرة الصحة توجه رسالة مهمة للمصريين (فيديو)

08:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم