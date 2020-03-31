قبل رمضان.. ضبط الآلاف من قمر الدين والجبنة المجهولة في القاهرة









أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على أن كافة أحياء العاصمة بالتنسيق مع مديريتى التموين والصحة وشرطة المرافق ومباحث التموين، تقوم بحملات مستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار، أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.





وشدد محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفي اليوم الثلاثاء، على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.





وفى هذا السياق تمكنت مديرية تموين القاهرة، من ضبط سوبر ماركت شهير بشارع جمال عبد الناصر بحى السلام لحيازته ١٤٠٠ لفة قمر الدين سوري المنشأ مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات وزن ٤٠٠ جم للفة الواحدة وتم تحرير محضر ضد مديره والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك قبل قدوم شهر رمضان المبارك.









كما تمكنت حملة الرقابة التجارية بمديرية القاهرة، من ضبط 13473 علبة جبنة فيتا بمنفذ للمواد الغذائية بساحل غلال اثر النبي قسم شرطة مصر القديمة، وتم تحرير محضر ضد مدير المخزن لحيازته بقصد البيع والتوزيع عبوات خارج شروط الحفظ والتخزين وعدم احتفاظه بالمستندات الدالة علي الحيازة والمصدر مخالفًا أحكام القانون ٢٨١لسنة٩٤ الخاص بقمع الغش والتدليس، وكذلك مخالفة القرار ٣٣٠ الخاص بالمستندات وتحديد الأرباح وتم التحفظ علي الكمية محل المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.









وفي ذات الإطار، تم تخصيص ٢٥٣ مدرسة بأحياء العاصمة، بعد تعقيمهم اعتبارًا من ١ أبريل ٢٠٢٠ لاستغلالهم كمنافذ لصرف المعاشات بالتعاون مع هيئة البريد فى حالة الاحتياج لهم عند الضرورة.





وأضاف محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، أن تجهيز تلك المدارس يهدف إلى التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس بمكاتب البريد حرصًا على سلامتهم.





يذكر أن هذا الإجراء يأتى فى إطار العديد من الإجراءات التى تتخذها محافظة القاهرة بالتعاون مع أجهزة الدولة لمنع التجمعات للحد و الوقاية من انتشار فيروس كورونا.



