أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 31 مارس: تحديد بديل أحمد فتحي.. 3 صفقات من العيار الثقيل على طاولة الأحمر.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة الموسم الكبرى

شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس لعام 2020، العديد من الاخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 31 / 3 / 2020:-





التفاصيل الكاملة.. الأهلي يكشف سر الـ3 عروض لنجم الفريق

خرج شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، ليكشف أسباب تقديم ٣ عروض لحسام عاشور قائد الفريق ولاعب وسطه، حال قرر الاعتزال بنهاية الموسم الحالي.





وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح قد قامت بعقد جلسة مع عاشور في وقت سابق، وأبلغته بأنه لن يتم التجديد له بنهاية الموسم، وتم منحه ٣ عروض حال قرر الاعتزال بنهاية الموسم.





وعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي، جلسة ودية مع عاشور ونصحه بالموافقة على عروض الأهلي والاعتزال بنهاية الموسم.





وقال شريف في تصريحات عبر قناة الأهلي، إن الفترة الماضية تم تداول العروض التي تم منحها لعاشور وعقد عدد من المقارنات وتساؤلات حول اذا كان الأمر سيتكرر مستقبلاً أم لا.





وتابع" عاشور طوال تاريخه في كرة القدم، لم يلعب سوى للنادي الأهلي، ولم يفتعل أي مشكلة وكان نموذجاً للجميع طوال ١٦ عاماً داخل الفريق".





وأكمل "كل تلك الأمور قام مجلس الأهلي باستثناء عاشور من قرار عدم تنطيم مباريات اعتزال وتسويقها وذلك تقديراً لدور وتاريخ اللاعب في النادي ولكي يستفيد أدبياً ومادياً من هذا الحدث".





وواصل "ليس هذا فحسب، لكن قناة الأهلي أيضا طلبت حال قرر عاشور الإعتزال، أن يتواجد اللاعب بها من أجل أن تستفيد من خبراته الطويلة مع النادي الأهلي".





وأضاف "وأخيرا قام الأهلي بعرض تحمل سفر عاشور لأي دولة أوروبية من أجل الخضوع لفترات معايشة والحصول على دورات في اي مجال متعلق بكرة القدم لكي يستفيد النادي منه في المستقبل".





3 صفقات مدوية مطلوبة في الأهلي

كلف السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، لجنة التخطيط بالأهلي بتوفير احتياجات الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.





وطلب فايلر التعاقد مع قلب دفاع قوي في فترة الإنتقالات الصيفية، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن الفريق الأحمر يفاوض أسامة جلال مدافع فريق إنبي ولاعب منتخب مصر الأولمبي.





وأيضا استقر النادي الأهلي على رحيل حسام عاشور قائد الفريق في الفترة المقبلة، وأيضاً في ظل إصابة حمدي فتحي وكريم نيدفيد فيحتاج الأهلي ضم لاعب خط وسط، ويعد دونجا لاعب بيراميدز أبرز المرشحين في الفترة الأخيرة.





ويتابع الجهاز الفني بالفريق الاحمر بعض اللاعبين للتعاقد مع مهاجم اجنبي قوي، وذلك بعد الاستقرار على رحيل وليد ازارو بشكل نهائي عن النادي في الصيف وعدم اقتناع رينيه فايلر باللاعب.





مفاجأة.. الأهلي يكشف موقفه من انضمام نجم الفريق إلى الزمالك

كشف النادي الأهلي عن موقفه من انضمام واحد من نجوم الفريق إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكد السويسري رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي أنه لا يمانع في رحيل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق إلى الزمالك في نهاية الموسم الجاري فمن الأفضل له أن ينضم إلى نادي يحصل معه على فرصة مشاركة.





وأشار فايلر إلى أن خلافه مع صالح جمعة هو خلاف فني من الدرجة الأولى بسبب عدم إلتزام اللاعب مع النادي الأهلي





كما كشف فايلر أنه نصح صالح جمعة بالعودة إلى مستواه والتركيز اكثر داخل الملعب ولكن اللاعب لم يستجيب لهذه النصائح لذلك قرر النادي رحيله.





تحسبًا لرحيله.. الأهلي يحدد بديل أحمد فتحي

يدرس النادي الأهلي بقيادة مدرب الفريق السويسري رينيه فايلر، عودة أحد معاريه لصفوف المارد الأحمر في انتقالات الصيف المقبل، تحسبًا لخروج أحمد فتحي.





ويرغب فايلر في عودة باسم علي، ظهير أيمن الفريق، وذلك تحسبًا لخروج أحمد فتحي بعد مماطلته في تجديد تعاقده مع النادي وطلبه مهلة جديدة من أجل الرد على عرض النادي.





جدير بالذكر أن الأهلي قد أعار باسم علي لصفوف الجونة في الموسم الجاري، والتي سوف تتنهي بنهاية الموسم الحالي.





وكان باسم علي كان قد انضم إلى صفوف الأهلي في صيف 2014 قادمًا من صفوف المقاولون العرب برفقة زميليه وقتها محمود رزق ومحمد فاروق.





خيانة منتظرة.. لاعب الزمالك السابق معروض على الأهلي

طرح أحد وكلاء اللاعبين على النادي الأهلي فكرة التعاقد مع التونسي حمدي النقاز لاعب فريق الزمالك السابق وسودوفا الليتوانى الحالي والذي رحل بفسخ عقده مع النادي الأبيض.





واشتغل احد الوكلاء مماطلة أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي لعقده مع النادي ليقوم بعرض حمدي النقاز على إدارة النادي للتعاقد معه في الصيف المقبل.





وكانت لجنة التخطيط بالنادي الاهلي قد عرضت على أحمد فتحي تمديد عقده مع النادي مع زيادة راتبه إلا أنه طلب مهلة 48 ساعة لحسم قراره النهائي.





وفي الوقت الذي يناقش فيه فتحي فكرة تمديد عقده مع الأهلي تلقى العديد من العروض سواء من داخل الدوري أو عروض خليجية ولكنه حتي الآن لم يحسم وجهته سواء بتمديد عقده أو الرحيل.





الأهلي يتخذ قرارا نهائيا حول بيع مهاجمه

قررت إدارة النادي الأهلي عودة المغربي وليد أزارو بعد نهاية اعارته مع فريق الاتفاق السعودي في الموسم المقبل.





واتخذت الإدارة قراراً بعدم تمديد اعارته مرة أخري بعد نهاية الموسم أو بيعه لاي فريق آخر، لرغبة النادي في الاعتماد على خدماته في المرحلة القادمة.





ونجح أزارو في التألق مع الاتفاق السعودي في الفترة الماضية مما دفع ادارة النادي الاهلي للإبقاء على خدماته ورفض فكرة بيعه خاصة بعدما طلب فايلر التعاقد مع مهاجم جديد.





وكان الاهلى قد قرر إعارة المغربي وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي فى يناير الماضى بناءً على قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني.





الأهلي يبدأ التحرك لضم "صفقة الموسم" في الميركاتو الصيفي

بدأت إدراة النادي الأهلي أولى خطوات التعاقد مع إيريك تراوري نجم فريق بيراميدز من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





وكثفت إدارة الأهلي مفاوضاتها مع البوركينى إيريك تراوري الذي يعد واحدًا من أفضل اللاعبين في بطولة الدوري المصري مع فريقه بيراميدز وكذلك مصر المقاصة لما يمتلكه الاعب من قدرات فنية وبدنية هائلة جعلته محط أنظار القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





ويري مسئولو النادي الأهلي، أن التعاقد مع المهاجم البوركيني تراوري سيكون أمرا جيدا للغاية وصفقة الموسم؛ خاصة فى ظل القناعات الكاملة بالقدرات الفنية والبدنية لدى اللاعب.





مفاجاة.. فايلر يصدم أزارو بشأن عودته للفريق

حسم السويسري رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي موقفه النهائي من عودة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والمعار لصفوف نادي الاتفاق السعودي.





وانتقل أزارو إلى صفوف نادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من صفوف النادي الأهلي.





وترغب لجنة التخطيط بالنادي الأهلي في عودة ازارو للفريق مرة أخرى في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته وتجديد عقده مع الفريق الأحمر نظرا للمستوى الرائع الذي ظهر به مع نادي الاتفاق.





ولكن على الجانب الأخر رفض فايلر فكرة عودة وليد ازارو لصفوف النادي مرة أخرى نهائيا لأسباب فنية وشخصية أبرزها أسلوب اللاعب وعصبيته الزائده.





وقد شارك وليد أزارو في 7 مباريات حتى الآن مع نادي الاتفاق منذ انضمامه للنادي خلال بطولة الدوري السعودي الممتاز وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدف وحيد.