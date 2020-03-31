كل ما تريد معرفته عن "كذبة أبريل"

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:37 م
كذبة أبريل
كذبة أبريل
كذبة أبريل.. عُرف منذ وقت طويل مصطلح "كذبة أبريل" وهو اليوم المعروف عند الناس بيوم الحمقى، ويأتي دائمًا في الأول من أبريل من كل عام، حيث تصعد "كذبة" على الساحة ويتم ترويجها على شكل واسع، وبالنهاية يتضح عدم صحتها.

مصطلح كذبة أبريل

اتخذت كذبة أبريل اسمها من بعض المماراسات المستمدّة من الأقاويل والأفعال المعتادة بهذا اليوم، والتي يرددها الناس بشكل اعتيادي، مثل "النُكت" والتي تختلف في حدتها بين البسيطة والتي تضحك الكثيرين ويتم تبادلها، وإن كان اتخاذها من منطلق كوميدي بحت.

من أين جاءت "كذبة أبريل"

اعتمدت فرنسا تقويمها الميلادي في عام 1582 ميلاديًا، وحولت رأس السنة الميلادية من نهاية شهر مارس إلى الأول من شهر يناير، ويرجع الكثيرون تاريخ كذبة أبريل إلى هذا العام ولكن وفقاً لما جاء في التفسير الشعبي فإنّ جهل الناس وعدم درايتهم للإعلان السابق جعلهم يحتفلون بيوم كذبة أبريل في الأول من شهر أبريل للعام الجديد.

مسميات كذبة أبريل

أطلق الأشخاص على هذا اليوم، الذي يوافق الأول من أبريل في كل عام، "عام الحمقى، ثم انتقل هذا الاحتفال السنوي إلى جميع أنحاء أوروبا، وإلى بعض دول العالم، التي عملت بهذا المسمى وتداولته.

قصيدة هولندية تؤرخ كذبة أبريل

وتحدثت قصيدة هولندية عن كذبة أبريل ونشرت قبل اعتماد التقويم الميلادي الفرنسي في عام 1561، بـ20 عامًا أي في عام 1540، وتحدثت عن المهرجان اليهودي، صاحب التاريخ الطويل والذي يتزامن انطلاقه مع قدوم فصل الربيع، وهو أشبع بـ "الحفلات التنكرية"، حيث يكون الاحتفال بارتداء الملابس، ووجود الكرنفالات "مدينة الملاهي المتنقلة".

كذبة أبريل في عهد القسطنطين

وترجع جامعة بوسطن كذبة أبريل إلى عهد القسطنطين، عندما أقيمت مهرجانات وخدع للمحكمة الإمبراطورية الرومانية، ظانين أن هذه الخدع يمكن أن تعيد الحياة إلى الإمبراطورية.

قصص عن كذبة أبريل

وتروي بعض القصص أن قسطنطين ولى المهرّج كوجيل ملكاً واستمر ليوم واحد ، فأصدر مرسوماً يدعو للسخرية من ذلك اليوم، وبعد ذلك أصبح من العرف الاحتفال به سنوياً، حيث كان ذلك اليوم شديد الخطورة.

كذبة أبريل كورونا

وتحل ذكرى كذبة أبريل هذا العام في ظروف استثنائية، حيث يعاني العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتنتشر البيانات والأقاويل بشأن الفيروس، كما أن الجميع يلهث وراء إيجاد لقاح قادر على الفتك بهذه "الجائحة" التي ضربت العالم، ومن المتوقع أن نرى هذا العام كذبة ستكون مختلفة، حيث أن البيئة خصبة لإطلاق العديد من الكلمات والبيانات الكاذبة، التي ستكون لها سلة بكورونا.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كذبة أبريل الاحتفال بيوم كذبة ابريل اصل كذبة ابريل

أخبار تهمك

"الصحة" 54 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة قبل صرف السلع التموينية غدًا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يكشف موقفه من انضمام نجم الفريق إلى الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

منذ ساعة

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رسالة جديدة من السيسي بشأن إجراءات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تخطي الـ750 حالة كورونا.. وزيرة الصحة توجه رسالة مهمة للمصريين (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي ينقلب على أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

3 صفقات مدوية مطلوبة في الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

"الديهي" منفعلًا لرفض العائدين من الكويت الذهاب للحجر الصحي: "مش بمزاجكم"

منذ ساعة و نصف

"مجلس الوزراء" يحسم الجدل.. هل يُفرض حظر التجوال الكلي الأسبوع المقبل؟

منذ ساعتين و 6 دقيقة

رسميا.. الحكومة تكشف حقيقة تخفيض أسعار البنزين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ حوالي 10 ساعة

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مدرسة سان جوزيف بمنطقة ترجا الإسبانية تنظم مهرجانا بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد (صور)

‎تعرف على أغرب تقاليد الاحتفال برأس السنة في جميع أنحاء العالم

اعرف سبب الاحتفال بـ"كذبة أبريل"

عيد الميلاد المجيد .. قصة الاحتفال من البداية ونشأته وسبب تغيير التوقيت الرسمي له

كذبة إبريل.. من أين جاءت الفكرة ومتى؟

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:48 م

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

07:05 م

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

06:50 م

"الصحة" 54 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء

08:03 م

بعد تخطي الـ750 حالة كورونا.. وزيرة الصحة توجه رسالة مهمة للمصريين (فيديو)

08:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم